Marcos Rocha pede para Palmeiras manter o alto nível apresentado contra o Inter

18 out 2021 às 17:10 • Última atualização 18 out 2021 às 17:41

O lateral-direito Marcos Rocha voltou a defender o Palmeiras neste domingo, na vitória magra contra o Internacional, por 1 a 0, no Allianz Parque. Apesar do resultado apertado pelo Brasileirão, o jogador aprovou a atuação em alto nível do time e pede que ela seja repetida daqui para frente por “coisas grandes” nesta reta final de temporada.

Marcos Rocha viu um Palmeiras propondo o jogo em seus domínios e quase não sofrendo atrás. Para ele, essa postura deve marcar todas as apresentações antes da decisão da Copa Libertadores, diante do Flamengo, dia 27 de novembro, em Montevidéu. O time vinha de sete jogos sem vitórias e quebrou o tabu com retorno da segurança e imposição contra os gaúchos.

“Sobre o desempenho do time, acredito que a equipe produziu bastante, foram dois tempos bem consistentes, com a gente sempre sabendo o que fazer”, afirmou, mostrando satisfação e elogiando os companheiros pelo produzido diante de um forte oponente.

“Agora é buscar algo a mais na competição, é ganhar ainda mais confiança e buscar fazer as coisas naturalmente, como vínhamos fazendo”, disse. “O importante ontem (domingo) era vencer, independentemente do placar, para tirar o peso. E o nível que apresentamos precisa ser mantido também pensando na final da Libertadores.”

O lateral também festejou seu bom retorno após sentir lesão muscular e ficar ausente em algumas rodadas. “Estou feliz pela minha volta e por ter ajudado a equipe a ganhar novamente. Meu intuito é sempre ajudar o Palmeiras, seja me destacando individualmente, seja em termos coletivos cumprindo as ordens do treinador.”

As boas notícias para o técnico Abel Ferreira vão além da volta boa de Marcos Rocha e do reencontro com os triunfos em boa apresentação. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco, o volante Danilo trabalhou normalmente no campo e pode ser novidade diante do Ceará, quarta-feira, em jogo adiado do primeiro turno do Brasileirão, no Castelão.

Danilo desfalcou o Palmeiras contra América-MG, Red Bull Bragantino, Bahia e Internacional por causa de uma canelite nas duas pernas. Recuperado, trabalhou no campo, inclusive com bola. Depois, ainda realizou trabalhos na parte interna do centro de excelência, com Mayke, Gabriel Menino e Jorge, que cumprem cronograma de tratamento de lesões.