Esporte Marcos Rocha avança na transição física e trabalha com o grupo na reapresentação do Palmeiras

Após vencer o Fortaleza por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou a preparação para o clássico com o Santos, marcado para as 21 horas deste sábado, pela sétima rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. A atividade contou com a presença do lateral-direito Marcos Rocha, que avançou na transição física e foi liberado para trabalhar com o grupo.

O defensor está fora de combate há três semanas, pois sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no final de abril. A última vez que esteve em campo foi no empate por 1 a 1 com o Tombense, no jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Apesar do avanço, ainda não é certo se ele estará disponível para o clássico do final de semana.

O trabalho em campo desta quinta não contou com os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na noite de quarta. Eles seguiram apenas um cronograma de atividades regenerativas, enquanto o restante, junto a jogadores do sub-20, disputou um coletivo em campo reduzido na Academia de Futebol.

Para enfrentar o Santos, o técnico Abel Ferreira tem Artur novamente à disposição. O atacante não pôde enfrentar o Fortaleza pois está impedido de disputar a Copa do Brasil pelo Palmeiras, pois já jogou a competição pelo Red Bull Bragantino. O escolhido para substituí-lo foi Bruno Tabata, que deve perder a posição, mas está tranquilo em relação à sua importância dentro do elenco.

“Nosso time tem um modelo de jogo, que, independentemente de quem jogue, todo mundo sabe fazer o seu papel. Eu sei as minhas características, que são diferentes de outros jogadores, e, quando sou escalado, tento fazer as movimentações que o Abel me pede. Temos um elenco muito bom, grande e com jogadores que podem fazer várias funções. O Abel pode variar quando ele quiser”, afirmou Tabata.

A principal baixa do Palmeiras na Vila Belmiro será Abel Ferreira, que recebeu o terceiro cartão amarelo no Brasileirão e terá de cumprir suspensão. O time alviverde está na vice-liderança do campeonato, com 14 pontos, um atrás do líder Botafogo e um à frente do terceiro colocado Fluminense.