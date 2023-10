Esporte Marcos Leonardo tenta marcar 1º gol no Palmeiras para entrar no top 50 de artilheiros do Santos

Com apenas 20 anos, mas já na quarta temporada como profissional, Marcos Leonardo tem uma lista extensa de clubes que foram vítimas de seus gols. Entre os rivais paulistas do Santos, o único que nunca teve a rede balançada por ele é o Palmeiras, adversário do time da Vila Belmiro em duelo marcado para as 16 horas deste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se marcar neste final de semana, o atacante não só quebrará o tabu como se tornará o 50º maior artilheiro do Santos.

O jovem santista tem cinco gols contra o Corinthians, sua maior vítima entre todos os times do país, e dois contra o São Paulo. Já nos seis encontros com a equipe alviverde nos quais esteve em campo desde 2020, passou em branco e foi derrotado em todos. No último duelo entre os rivais, um empate sem gols em maio deste ano, não esteve em campo porque estava defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20. A última vitória do alvinegro praiano sobre os palmeirenses foi em 2019, por 2 a 0, no Brasileirão daquele ano.

Não ter a rede balançada por Marcos Leonardo é algo raro entre os clubes brasileiros de maneira geral. Além do Palmeiras, o único atual integrante da Série A que não sofreu gol do atacante é o Cruzeiro. O Vasco também integrava essa lista até domingo, quando o garoto marcou duas vezes na goleada por 4 a 1, na Vila Belmiro, resultado que tirou o time do litoral paulista da zona de rebaixamento do campeonato nacional – agora, está em 15º lugar, com 27 pontos.

Caso marque pela primeira vez contra os palmeirenses, o jovem santista também entrará para o top 50 de artilheiros da história do Santos. Atualmente com 52 gols na carreira, está empatado com Adolpho Millon, que jogou entre 1912 e 1922. Logo acima estão Constantino (1920-1934), com 53 gols, Evangelista (1925-1930), com 54, em 48º lugar, e Pita (1978-1984), com 55.

Ao contar apenas os números deste século, Marcos Leonardo é o oitavo colocado, atrás de Neymar, Robinho, Ricardo Oliveira, Kleber Pereira, Gabigol, Elano e Deivid. Já na lista de gols marcados pelo Santos até os 20 anos aparece na sétima posição, atrás de Pelé, Coutinho, Edu, Juary, Neymar e Gabigol.