Marcos Leonardo e Mendoza marcam e mantêm Santos ‘vivo’ no Paulistão

Com boas atuações individuais de Marcos Leonardo e Mendoza – autores de dois gols cada um – e uma sólida performance de Lucas Lima, o Santos venceu a Portuguesa por 4 a 0 na Vila Belmiro neste domingo, na Vila Belmiro. Foi a primeira partida do meia diante da torcida em seu retorno ao clube santista.

A goleada afasta o risco de rebaixamento e mantém as esperanças de classificação do time à fase final do Campeonato Paulista. Hoje, o time santista ainda está fora da zona de classificação do Grupo A, pois tem um ponto de desvantagem para o Red Bull Bragantino: 14 a 13.

Atacante Marcos Leonardo comemora um dos quatro gols do Santos neste domingo – Foto: Abner Dourado / Agif – Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo

Em situação oposta, a Portuguesa tem dois jogos para tentar se livrar do rebaixamento, situação que parece mais próxima a cada rodada. A equipe tem a pior campanha ao lado do Ituano. Está em quarto lugar no Grupo D, com apenas seis pontos.

O time da Vila abriu o placar no primeiro lance de ataque, quando as equipes ainda estudavam os posicionamentos iniciais. Após tabela entre Marcos Leonardo e Lucas Lima com um minuto de jogo, o atacante finalizou bem na saída do goleiro. Era o fim de um jejum de oito jogos do atacante de 19 anos.

Embora o retorno do meia Lucas Lima ao Santos tenha sido marcado por controvérsia – muitos torcedores não engoliram algumas declarações quando se transferiu ao Palmeiras -, o meia se encaixou bem nos primeiros jogos. Depois de uma estreia tímida no empate com o São Bernardo, o camisa 23 distribuiu bem as jogadas, clareou os ataques para os velocistas e foi fundamental na vitória em sua reestreia na Vila Belmiro.

Logo na primeira assistência, ele reverteu as tentativas de vaias. Com bastante mobilidade, o meia conseguiu espaços e também ajudou na marcação dos defensores. Foi o próprio meia que interceptou um passe ruim da defesa rival e tocou para Marcos Leonardo fazer o segundo aos 18 minutos.

Desde o início do jogo, a Lusa tinha muitas dificuldades na defesa, seja para sair jogando ou para tentar segurar a mobilidade dos atacantes rivais. O drama era ainda maior na hora de o time se recompor após uma bola perdida. É um time que dá muitos espaços. Isso ficou claro no terceiro gol, quando Marcos Leonardo foi garçom e deixou Mendoza livre para marcar aos 31.

As dificuldades do time visitante se tornaram incontornáveis quando Marzagão foi (bem) expulso após cotovelada em Sandry. Com um a menos, abatido diante do risco de rebaixamento e atrás no placar, a Portuguesa tinha a missão de evitar uma goleada.

Mas não conseguiu. Aos 5 minutos, Mendoza completou para o gol após desvio de cabeça de Bauermann e marcou seu segundo gol no jogo. Diante do placar decidido, o Santos desacelerou as jogadas de ataque e passou a cadenciar a partida. O técnico Odair Hellman trocou os principais jogadores antes dos 30 da etapa final. Lucas Lima e Marcos Leonardo saíram aplaudidos da Vila.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 4 X 0 PORTUGUESA

SANTOS – João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim (Bauermann) e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Sandry (Fernandez), Dodi, Lucas Lima (Daniel Ruiz) e Ângelo; Marcos Leonardo (Rwan) e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

PORTUGUESA – Thomazella; Pará, Robson, Bruno Leonardo e Marzagão; Fabiano (Mizael), Madison, Tauã e Paraizo (Richard); João Victor (Thallyson) e Gustavo Ramos. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Marcos Leonardo, a 1 e aos 18, e Mendoza, aos 31 minutos do primeiro tempo. Mendoza, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fabiano, Joaquim, Tauá.

CARTÃO VERMELHO – Marzagão.

ÁRBITRO – Raphael Claus.

RENDA – R$ 534.092,50.

PÚBLICO – 10.588 pagantes.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).