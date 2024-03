Marcos Braz confirma e Léo Ortiz está a caminho do Rio para ser anunciado pelo Flamengo

O Flamengo, através do vice-presidente Marcos Braz, confirmou que o zagueiro Léo Ortiz é o novo reforço do clube. Após uma longa negociação, o time rubro-negro conseguiu chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino e aguarda a chegada do atleta ao Rio de Janeiro para fazer o anúncio oficial. O defensor ficou de fora do último compromisso do clube paulista, pela Pré-Libertadores, justamente por saber da possibilidade do acerto.

“Está tudo fechado, a gente ainda precisa assinar os documentos, mas está tudo bem encaminhado, tudo ajustado em relação aos prazos de pagamento e à maneira que foi contratado. Tive um longo tempo com o jogador anteontem em São Paulo também, dei algumas posições do Flamengo, algumas posições minhas para contribuir nessa reta final e, graças a Deus, deu tudo certo. E ele vai se apresentar, pelo menos a gente espera, o mais rápido possível”, afirmou o dirigente à Rádio Tupi.

Ele ainda revelou que era um desejo do jogador vestir a camisa rubro-negra. “Sim, a vontade dele pesou muito, mas muito em função também de ele acreditar que a gente não o largaria em nenhum momento e que a gente iria até o final dessa operação. Se você fizer uma análise, pouquíssimos nomes de zagueiros apareceram aí nas especulações, porque a gente sempre contou com ele”, finalizou Braz.

No Flamengo, Léo Ortiz terá uma forte concorrência para se firmar entre os titulares. Ele disputará posição com Léo Pereira e David Luiz, hoje titular com Tite, além de Fabrício Bruno e o jovem Cleiton. Em sua defesa, o agora ex-jogador do Bragantino já foi chamado pelo treinador nos tempos de seleção brasileira.

Léo Ortiz tem 28 anos e está no Red Bull Bragantino desde 2019. São mais de 200 jogos e 14 gols. Ele já se despediu do elenco e está a caminho do Rio de Janeiro para ser anunciado oficialmente.