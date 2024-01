Marcelo Teixeira reassume presidência do Santos e reforça discurso de reconstrução

De volta à presidência do Santos após 14 anos, Marcelo Teixeira reassumiu, nesta terça-feira, o comando do clube paulista. Ele havia sido empossado ainda em dezembro, mas só começou a trabalhar na Vila Belmiro nesta terça, primeiro dia útil de 2024.

“Em seu primeiro dia oficial como presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira visitou todos os departamentos da Vila Belmiro e cumprimentou os funcionários presentes nos setores”, divulgou o Santos em suas redes sociais.

O dirigente reforçou seu discurso de recondução do Santos ao seu “patamar”. “Entro com muita disposição, muito foco e com a responsabilidade que assumimos de reconduzir o Santos, mais uma vez, a um patamar que nunca deveria ter saído”, afirmou o dirigente ao site GE.

Eleito para um mandato de três anos, Teixeira já havia enfatizado as palavras “recondução e patamar” durante a cerimônia de posse da nova gestão, no final da semana passada.

Em 2023, o Santos amargou o primeiro rebaixamento de sua história ao terminar o Campeonato Brasileiro na 17ª colocação, com 43 pontos. Além disso, o clube também não conseguiu se classificar para a disputa da Copa do Brasil de 2024 devido à má campanha no último Paulista, no qual também foi ameaçado pelo descenso.

Para a disputa dessa temporada atípica, o Santos já anunciou Fábio Carille como seu novo técnico e a contratação de 11 reforços. O último foi o atacante Guilherme Augusto, de 28 anos, que estava no Fortaleza e foi anunciado no dia 31 de dezembro.

O Santos está no Grupo A do Campeonato Paulista, ao lado de Ituano, Portuguesa e Santo André, e estreia no dia 20 contra o Botafogo.