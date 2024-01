O meia Lucas Lima virou um grande problema para o Santos. Em coletiva concedida nesta sexta-feira, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o atleta, fora dos planos para a temporada 2024, recusou quatro ofertas para deixar a Vila Belmiro. Diante da situação, o mandatário do clube expôs o seu descontentamento.

Lucas Lima se tornou um problema para o Santos nesta temporada – Foto: Raul Baretta / Santos FC

Titular da equipe durante boa parte da temporada passada, Lucas Lima sofreu um grande desgaste com a torcida por causa do rebaixamento. Além disso, o atleta recebe um salário de aproximadamente R$ 350 mil mensais, valor considerado alto pela diretoria pelo fato de o clube estar na disputa da Série B do Nacional.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O Lucas Lima rejeitou quatro propostas. Ainda está fazendo a escolha. É direito do profissional. Continuaremos fazendo esse trabalho, mas há um limite. Vamos aguardar as próximas tratativas para ter o melhor desfecho”, afirmou Teixeira.

O descontentamento do dirigente aumenta também por causa da questão financeira, já que o atleta tem contrato até abril do ano que vem. A última negativa do jogador foi diante da investida do Sport. O clube pernambucano acertou todas as bases da transferência com o Santos, mas não conseguiu contato com o meia. Diante do impasse, o rubro-negro de Recife desistiu da transação.

O rebaixamento para a Série B mudou a realidade financeira do Santos. Neste processo de reformulação do elenco, 19 atletas foram negociados. Com isso, o clube conseguiu economizar um valor de pouco mais de R$ 3,7 milhões.

Com esta política de enxugar os gastos, o clube estipulou um teto salarial de R$ 350 mil e trabalhou para segurar alguns nomes importantes do elenco. O goleiro João Paulo, que teve ofertas do Grêmio e do Botafogo, e o meio-campo Tomás Rincón, aceitaram uma redução nos vencimentos para seguir na Vila Belmiro.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Contabilizando todo o elenco, o valor aproximado de salários dos atletas com encargos está pouco acima dos R$ 7,7 milhões. É dentro dessa realidade que o Santos pretende atravessar a temporada e retornar para a elite do futebol nacional na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

SANTOS TEM NOVO PATROCINADOR

Na coletiva desta sexta-feira, Marcelo Teixeira anunciou que o clube agora conta com a GT Foods como a mais nova patrocinadora da equipe. A empresa do ramo alimentício vai estampar a marca da Canção Alimentos na omoplata (ombro) da camisa.

Além da de estar presente nas camisas de jogo e treino, a nova apoiadora do Santos também vai fazer ações promocionais com atletas e torcedores. O tempo de contrato com a GT Foods vai até o final e 2026. A empresa também poderá usar placas de campo, artigos de merchandising, backdrops, decoração de camarotes e ativar as redes sociais neste período de vínculo.