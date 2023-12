Marcelo Teixeira cita necessidade do Santos ter arena e promete ‘excursão’ pelo País

Candidato à presidência do Santos, Marcelo Teixeira já está se mexendo nos bastidores para alinhar um acordo para a construção de uma arena, ao mesmo tempo que planeja uma excursão do clube pelo País, enquanto a Vila Belmiro estiver em reforma. No entanto, a ideia só irá avançar com esse modelo caso o dirigente volte a ser mandatário do clube. Ele disputará a eleição com outras quatro chapas, encabeçadas por Ricardo Agostinho, Wladimir Mattos, Rodrigo Marino e Maurício Marca.

“O Santos precisa de um choque de gestão e de modernidade. E hoje, em 2023, é essencial no futebol ter uma arena moderna, confortável, que gere experiência positiva ao torcedor e tenha capacidade maior do que a Vila tem hoje. Uma nova arena para cerca de 30 mil pessoas vai gerar receita e, ao receber o torcedor de forma adequada, reforçar o vínculo com o Santos”, disse Marcelo Teixeira.

O candidato ainda explicou que pretende levar o Santos para várias cidades diferentes do Brasil, mas citou que a “casa”, neste período, seria o Pacaembu. Ele, inclusive, visitou o estádio, que está passando por obras a fim de receber a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira.

“Durante as obras da nova Vila Belmiro, o Santos irá jogar onde o torcedor está, no Brasil inteiro. Vamos para Brasília, Curitiba, interior de São Paulo e outras regiões. E o Pacaembu, por fazer parte da história do Santos, será a nossa casa oficial. Além dos títulos, o Pacaembu é o segundo estádio que mais teve gols de Pelé, atrás somente da Vila Belmiro”, afirmou.

Marcelo Teixeira relatou ainda que pretende avançar na negociação com a WTorre para a construção da nova arena. “Na minha gestão eu dei início, ainda com Walter Torre, às tratativas para construir a nova Vila Belmiro. E estive com os executivos da construtora recentemente para saber o que planejam, em uma conversa que foi extremamente positiva. Vou rapidamente alinhar com a WTorre direitos e deveres do acordo e já seguir para a formalização dos contratos”, disse.

A eleição do Santos acontecerá no próximo dia 9 (sábado), na Vila Belmiro e de forma online. Para votar, o torcedor precisa ser sócio desde, pelo menos, o dia 6 de novembro de 2021 e com todas as mensalidades em dia.

Enquanto isso, o Santos foca suas forças na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O time paulista é o 15º colocado, com 43 pontos, dois a mais do que o Bahia, o primeiro time dentro do descenso. O próximo desafio é neste domingo, às 18h30, frente ao Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 37ª rodada.