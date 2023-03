Esporte Marcelo será apresentado pelo Fluminense no Maracanã com ingressos a R$ 12

O Fluminense está montando uma apresentação de gala para o retorno do lateral-esquerdo Marcelo ao Brasil. O reencontro com o torcedor tricolor será na sexta-feira, no Maracanã, e o clube anunciou a venda de ingressos por até R$ 12,00 para quem quiser vê-lo de perto. Terão meia entradas disponíveis e sócios não pagam. Um show está agendado para o dia.

Marcelo já fez sucesso em live com dirigentes e alguns jogadores assim que sua contratação foi oficializada e a torcida já fala em grandes conquistas com a chegada do ex-jogador da seleção brasileira. O Fluminense não esconde que a grande meta do ano e ganhar a Copa Libertadores.

Diferentemente do Grêmio, que lotou sua arena para apresentar o uruguaio Luiz Suárez, o Fluminense não conseguiu utilizar o Maracanã por inteiro, por isso da cobrança de entradas. Serão disponibilizados para o clube somente os setores Sul nível 1 e 2, inferior e superior.

Marcelo ainda está na Europa, onde jogou por 17 temporadas. O desembarque no Brasil ocorre na quinta-feira pela manhã e torcedores já se organizam nas redes sociais para uma grande recepção no aeroporto do Galeão. A mulher do jogador, Clarice Alves, fez um post nas redes sociais mostrando que as malas já estão prontas.

Sem possibilidade de disputar a fase final do Campeonato Carioca, Marcelo deve fazer sua estreia na abertura da Libertadores. Os grupos ainda serão sorteados e as datas estão indefinidas. O Fluminense ainda disputará o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2023.