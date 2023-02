Marcelo recorda início no Flu em live e revela desafio: ‘Ansiedade de estar aí’

Sai Benzema e entra Germán Cano como referência no ataque. Com a dez, Ganso substitui Modric como cérebro da equipe em seu novo time. Por fim, ao invés do Santiago Bernabéu, sua casa volta a ser o Maracanã. Depois de 17 anos, Marcelo deixa a Europa e o tradicional Real Madrid para vestir a camisa tricolor que o revelou para o futebol. Em live nesta segunda-feira, com o presidente Mário Bittencourt, os ex-jogadores Fred e Marcão e ainda com o reforço de Ganso e Germán Cano, ele experimentou o novo ambiente agora como atleta do Fluminense.

O jogador retorna às Laranjeiras 17 anos depois de embarcar para o futebol espanhol. Agora, espera trilhar por aqui o mesmo caminho de conquistas que marcou a sua carreira na Europa, com 25 troféus pelo clube merengue.

“Espero ganhar alguns títulos e a vontade de estar aí é grande. Passa muita coisa na cabeça. Lembro de fatos que aconteceram quando eu tinha de oito a 13 anos. Não estou conseguindo dormir muito bem. Agora, depois de 17 anos, tenho a alegria de jogar no Fluminense. Só agradecimento à torcida”, comentou.

Durante a live, que foi feita no Instagram, Marcelo deu mostras que a distância se restringiu apenas aos quilômetros que separam o Rio de Janeiro da capital espanhola. Na transmissão, se mostrou perfeitamente integrado aos novos companheiros. Num dado momento, em conversa com o homem-gol das Laranjeiras, o lateral fez questão de fazer o “L”, símbolo de Cano nas comemorações com a torcida.

“Agradeço a confiança desde o primeiro momento que colocaram em mim. Acreditaram na vontade de voltar a jogar e vestir as cores do Fluminense. Quero ajudar e aprender também. Quero me entrosar o mais rápido possível para entrar na volúpia do time”, afirmou.

Na conversa, Marcelo deixou claro que a questão financeira não foi empecilho para o seu retorno e citou o amor que tem pelo clube para a definir a sua volta ao futebol brasileiro. “Estamos voltando ao Brasil com muita vontade de voltar a ficar no Rio de Janeiro, aproveitar esse momento. Não tem preço. Todo mundo gosta de dinheiro, mas aqui é diferente. Meu avô teve que vender o carro para pagar o transporte para eu ir a Xerém. Não tem dinheiro que pague”, disse o lateral de 34 anos.

Acostumado a enfileirar títulos da Liga dos Campeões da Europa com o Real Madrid (cinco taças), Marcelo agora muda o foco e tem na Libertadores, o seu principal alvo de conquista. “Jogar a Libertadores com a camisa do Fluminense e ganhar seria um sonho. É o clube do meu coração, que me criou e não tem honra maior.”

Marcelo retorna ao Fluminense depois de uma temporada apagada na Grécia. Com a camisa do Olympiakos desde setembro do ano passado, o lateral esquerdo disputou dez partidas e marcou três gols atuando no meio-campo. Neste período, ele não conseguiu se firmar e sofreu críticas pelas seguidas lesões. Na imprensa local, a contratação do jogador brasileiro foi tratado como um dos maiores fiascos da história do clube.