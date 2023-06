Esporte Marcelo posta foto com Alexsander em treino no Fluminense e torcida pede: ‘Volta logo’

O lateral-esquerdo Marcelo desfalcou o Fluminense nos últimos seis jogos. Para piorar, Alexsander também se machucou e a equipe ficou sem opções para o setor, com Fernando Diniz obrigado a improvisar Guga no setor e o time caiu muito de rendimento. Nesta quinta-feira, o veterano postou uma foto em treino no Rio e a torcida pediu que volte o mais rápido possível.

Ao lado de Alexsander e de alguns jovens, Marcelo escreveu a palavra “treino” e deu esperanças à torcida de estar em breve em campo ao colocar um músculo e dizer que está “cada dia melhor.” Não é certo que ele ou Alexsander encarem o Goiás, na Serrinha, neste domingo.

Marcelo se recupera de um problema muscular na panturrilha direita e os torcedores acreditavam que poderia estar em campo diante do Flamengo na partida de volta das quartas da Copa do Brasil que custou a eliminação do time. Ele tinha condições de atuar, mas preferiu não forçar uma volta antecipada.

Logo depois do clássico, voltou a sentir durante um treino. O clube trabalha para tê-lo somente quando estiver 100% recuperado. A torcida, porém, pede que o retorno seja imediato por causa da dificuldade que Guga vem encontrando na esquerda.

O time sofreu bastante na visita ao River Plate pela esquerda, na quarta-feira, e acabou derrotado por 2 a 0 na Argentina pela Libertadores. Alexsander também deu conta na esquerda e os tricolores esperam contar com ao menos um deles no setor sob alegação que tudo de ruim ao time ocorre pelo setor.