Marcelo Melo leva a prata e Brasil conquista 3 medalhas no último dia do Grand Prix de Zagreb - O Liberal

Esporte Marcelo Melo leva a prata e Brasil conquista 3 medalhas no último dia do Grand Prix de Zagreb

O Brasil brilhou no último dia do Grand Prix de Zagreb. Neste domingo, Marcelo Melo conquistou a prata na categoria até 90kg. O país somou ainda mais duas medalhas de bronze, com Giovanna Santos, até 78kg, a mesma da campeã olímpica Beatriz Souza, e com Lucas Lima, acima de 100kg. No total, foram cinco, já que no sábado Nauana Silva ficou com o bronze e Gabriel Falcão com a prata.

Marcelo Melo Iniciou sua trajetória passando por Islan Sogenov, da Sérvia, e por Thomas Scharfetter, da Áustria. A disputa das semifinais reservou uma luta contra o experiente Sungho Lee, da Coreia do Sul, atleta que teve seu auge no ciclo olímpico de Tóquio, quando chegou a medalhas em diversos Grand Slams e Grand Prix. Nessa luta em específico, o brasileiro saiu de situação difícil, com 2 shidôs, antes de confirmar a vitória. Na decisão, perdeu para Peter Safrany, da Hungria.

Mais uma atleta da nova geração do judô, Giovanna Santos conquistou a sua segunda medalha de bronze em Grand Prix, a primeira em Upper, em 2023. Ela derrotou na estreia Anne Fatoumata, da França, e passou por Tina Radic, da Croácia, com um ippon. No entanto, acabou surpreendida por Yuli Alma Mishiner, de Israel. Na luta pelo bronze, derrotou a austríaca Maria Hoellwart.

Quem também conquistou a medalha de bronze foi Lucas Lima, o Lucão, que foi imobilizado nos últimos segundos da luta, mas se beneficiou da desqualificação do holandês Jelle Sinippe. Ele já havia derrotado Jur Spijkers, da Holanda, e Evgeny Shmachilin, de Israel, antes de cair para o polonês Grzegorz Teresinski.

Mais quatro brasileiros estiveram no tatame neste domingo. Eliza Ramos, até 78kg, pegou chave desfavorável com Lieke Derks, da Holanda, uma Top 30 do mundo, 5ª colocada do Masters, na luta inicial, e caiu na estreia. Já Kátia Alves, acima dos 78kg, foi derrotada pela italiana Erica Simonetti, também na primeira rodada.

Tiago Palmini, na categoria acima dos 100kg, caiu nas oitavas justamente para o holandês Jelle Sineppe, que, mais tarde, perdeu o bronze para Lucão. Por fim, o mais experiente da delegação, Gustavo Assis, na categoria até 90Kg, passou na estreia por Ivan Brnada (CRO), mas acabou derrotado na fase seguinte, para Vugar Talibov, do Azerbaijão.