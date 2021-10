26 out 2021 às 00:04 • Última atualização 26 out 2021 às 08:29

Esporte Marcelo Melo e Ivan Dodig perdem na estreia no Torneio de Viena

O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig ainda não embalaram na retomada da dupla no circuito. Nesta segunda-feira, eles foram eliminados logo na estreia no Torneio de Viena, de nível ATP 500, na Áustria. Melo e Dodig foram batidos pelo grego Stefanos Tsitsipas e pelo espanhol Feliciano López por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/8.

Trata-se da primeira derrota da experiente dupla em uma estreia desde que os dois tenistas voltaram a jogar juntos, no início deste mês. Na semana passada, eles caíram na segunda rodada em Antuérpia, na Bélgica. E, no torneio anterior, o primeiro da retomada, venceram três seguidas e foram eliminados nas semifinais no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Melo e Dodig não têm maiores ambições nesta reta final da temporada. Como voltaram a jogar juntos há menos de um mês, mal conseguiram somar pontos para sonhar com o ATP Finais, que reúne as oito melhores duplas da temporada em Turim, no próximo mês, na Itália. O foco da dupla no momento é retomar o entrosamento, que já rendeu o título em Roland Garros, em 2015.

Atual número 21 do mundo, Melo mira agora o último Masters 1000 da temporada, marcado para começar em Paris, na França, em 1º de novembro. Eles poderão jogar ainda no Torneio de Estocolmo, na semana seguinte, na Suécia, para fechar a temporada 2021.

Em Viena, Melo defendia o título conquistado no ano passado ao lado do polonês Lukasz Kubot. O brasileiro buscava o tetracampeonato na Áustria. Sem defender os pontos, deve perder posições na próxima atualização do ranking.