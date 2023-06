Marcelo Melo é campeão do ATP 500 de Halle; Luisa Stefani celebra primeiro WTA na grama

Com direito a emoção e um super tie-break na final, o brasileiro Marcelo Melo conquistou, neste domingo, o torneio de duplas do ATP 500 de Halle na Alemanha, ao lado do australiano John Peers. Os tenistas bateram a dupla dos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori na decisão por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 10/6.

Tricampeão de Halle, Melo conquistou seu 37º título de duplas na carreira, sendo o 11º em torneios de nível 500. Com o título deste domingo, o ex-número 1 do mundo venceu seu primeiro torneio na temporada e quebrou o jejum de cinco anos sem conquistas na grama, quando levantou este mesmo troféu em 2018.

Marcelo Melo volta ao posto de número 1 no Brasil e ganha 8 posições no ranking mundial de duplas, saltando de 43º colocado para 35º. Com a conquista na bagagem, o brasileiro e o australiano John Peers já embarcam para Espanha para disputar o Aberto de Maiorca, que começa nesta segunda-feira.

LUISA STEFANI COMEMORA TÍTULO

Mais cedo, a brasileira Luisa Stefani também foi campeã do WTA 500 de Berlim em sua estreia com a francesa Caroline Garcia, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (10/8) e 10/4. A paulistana medalhista olímpica celebrou a conquista na Alemanha e ressaltou a importância de vencer seu primeiro WTA na grama, mesmo com um pouco de oscilação na performance da grande final.

“Muito feliz com o título aqui em Berlim. Ótima semana, jogo com emoção hoje, salvamos alguns match-points, um pouco de altos e baixos, mas no final terminamos firmes e fortes, o que foi o mais importante. Primeiro título WTA na grama, primeiro torneio no piso depois de muito tempo, então muito feliz de estar de volta. Agora seguimos em frente em Eastbourne e preparar para Wimbledon que está chegando”, destacou a brasileira.