Esporte Marcelo Lomba se recupera de fratura no dedo e volta a treinar no Palmeiras

O goleiro Marcelo Lomba está recuperado de uma fratura de dedo na mão esquerda e voltou a treinar com os companheiros de posição no Palmeiras após ficar de fora das atividades por pouco mais de um mês. Reserva de Weverton, ele esteve no banco de reservas pela última vez durante a decisão da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, vencida por 4 a 3 pelos palmeirenses. Antes do título, foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Ituano, pelo Paulistão.

“Foi um mês e uma semana fora, e ficar de fora nunca é legal. A única parte positiva é que pude participar ativamente, fazer trabalhos físicos na academia e no campo, jogar com os pés. O Rogerião e o Thales (preparadores) me incluíram bastante no trabalho dos goleiros. Agora estou bem fisicamente e tecnicamente. Trabalhei bem nesta semana e chegou a hora. Muito motivado por esse momento”, afirmou o goleiro.

O Palmeiras se prepara para enfrentar o São Bernardo, às 19 horas do próximo sábado, no Allianz Parque, em jogo único pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Lomba ficará no banco, mas usa sua experiência para ajudar os companheiros durante os dias de ansiedade que antecedem a partida do mata-mata.

“É uma semana diferente, mas não nas rotinas, porque temos sempre semanas de trabalho duro e mantemos os processos durante todo o ano. A grande diferença é na atenção aos pequenos detalhes, na parte tática, bola parada, domínio, a execução perfeita, pois sabemos que é um jogo que não permite erros. Temos de ser perfeccionistas, estar atentos, e isso parte do mental. Que bom que temos um grupo experiente, uma mescla de jogadores campeões, que vivenciaram várias semanas decisivas, com essa molecada que tem muito talento”, disse.

No treinamento desta quinta-feira, o técnico Abel Ferreira começou o dia com um trabalho técnico e tático com ênfase em posicionamentos, movimentações específicas e transições. Em seguida, fez atividades para aprimorar a criação de jogadas e as finalizações dos jogadores que compõem o setor ofensivo. Enquanto isso, os defensores aperfeiçoaram saídas de bola, inversões e conclusões. O único desfalque de Abel para o jogo do final de semana será o volante Atuesta, que foi submetido a uma cirurgia no joelho e deve continuar como baixa por pelo menos seis meses.