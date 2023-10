Esporte Marcelo Fernandes rebate rumores e garante retorno de Vladimir ao banco do Santos no clássico

Muito criticado pela torcida do Santos em razão de sua atuação na goleada por 7 a 1 sofrida diante do Internacional, o goleiro Vladimir, reserva de João Paulo, não esteve no banco da Vila Belmiro durante a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, nesta quinta-feira, mas voltará a ser opção para o clássico de domingo, com o Corinthians. Ele não foi relacionado contra os coritibanos por causa de uma dor no ciático, conforme informado pelo clube santista na véspera da partida, o que não impediu a circulação de rumores de que o desempenho contra o Inter teria levado a comissão técnica a afastá-lo.

A situação incomodou o técnico Marcelo Fernandes, que saiu espontaneamente em defesa do atleta durante coletiva de imprensa, sem nem mesmo ser questionado sobre o assunto. Ao defendê-lo, pediu respeito e citou a final do Paulistão de 2015, contra o Palmeiras, vencida pelos santistas graças a uma grande atuação de Vladimir.

“O que fizeram com o Vladimir foi muita falta de respeito. De falar que ele foi afastado, que ele ia ser dispensado. Ele tem oito troféus dentro do clube. Sou campeão junto com ele e o Lucas Lima, contra o Palmeiras, com ele defendendo pênaltis aqui dentro. A gente pede um pouco mais de respeito com o profissional. Não vamos pegar um bode expiatório. Ele só não veio porque teve um problema no ciático e achamos por bem preservar ele. Para domingo, já vou avisando que ele volta para o banco de reservas. Se Vladimir fosse tudo isso que falam, ele não estaria aqui. Nós jogamos também por ele”, disse Fernandes.

Reabilitado após a goleada traumatizante, o Santos terminou a 29ª rodada fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 33 pontos, mas a diferença para o Goiás, 17º e primeiro da degola, é apenas de dois pontos. Depois de vencer o Coritiba, o time comandado por Marcelo Fernandes tem outro duelo direto e de peso ainda maior, na Neo Química Arena, onde enfrenta o rival Corinthians, 14º e dono de 36 pontos, a partir das 18h30 de domingo, pela 30ª rodada.