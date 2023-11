Marcelo Fernandes conta com retorno de Soteldo contra o Botafogo; Rincón vai desfalcar o Santos

Após defender a Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o atacante Soteldo está de volta ao Santos. O jogador é o principal nome do técnico Marcelo Fernandes para o confronto com o Botafogo, neste domingo, às 16h, no Mané Garrincha, pela 35ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, o treinador não terá o volante Tomás Rincón.

Rincón também estava com a seleção venezuelana, mas retornou antes de Soteldo por causa de uma lesão muscular na coxa direita, que o tirou da partida diante do Peru. O jogador mostrou evolução nesta quarta-feira, mas não deverá ter condições de entrar em campo no domingo.

Rincón deve iniciar os exercícios em campo nesta quinta-feira, mas o departamento médico do Santos mostrou pessimismo em liberar o atleta para o duelo com o Botafogo. O mesmo não pode se dizer de Dodô. O lateral-esquerdo vinha reclamando de dores no joelho, mas já treinou com os companheiros de equipe e deve estar em campo diante do Botafogo.

Dodô, inclusive, desfalcou o Santos nos últimos três compromissos do time no Brasileirão. Com Marcelo Fernandes, ele vem se revezando entre lateral e uma espécie de terceiro zagueiro. Caso não tenha condições, o setor deve ser ocupado por Nonato.

A expectativa é que o Santos entre em campo com:João Paulo; Messias, Joaquim e Dodô (Nonato); Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

Ainda buscando a permanência no Brasileirão, o Santos ocupa o 14º lugar, com 42 pontos, quatro a mais do que o Bahia, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O time paulista vem de seis jogos de invencibilidade, a última derrota foi justamente a goleada por 7 a 1 frente ao Internacional, há um mês.