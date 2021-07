Marcelo Demoliner ganha vaga na Olimpíada e Brasil terá 5 tenistas em Tóquio

O Brasil terá mais um representante no tênis nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com as desistências olímpicas, a lista rodou e o gaúcho Marcelo Demoliner recebeu a confirmação nesta quinta-feira de que vai participar do evento. Ele fará dupla com o cearense Thiago Monteiro.

“O sonho vai virar realidade. Recebi a notícia nesta quinta-feira que vou disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Desde criança eu sonhava em representar o Brasil na principal competição esportiva do mundo. E eu terei essa chance”, celebrou o tenista.

Aos 32 anos, Demoliner ocupa atualmente a 53ª colocação no ranking mundial de duplas e vai disputar a Olimpíada pela primeira vez. “Um obrigado a todos vocês que me empurram a cada dia para realizar novos sonhos. Não foi fácil e nunca é, mas a sensação neste momento é indescritível”, disse.

Demoliner é o quinto tenista brasileiro garantido nos Jogos de Tóquio. Ele se junta a Thiago Monteiro, que competirá em simples e duplas, João Menezes, que disputará a chave de simples, e os duplistas Bruno Soares e Marcelo Melo, que competirão juntos.

Nesta temporada, o gaúcho conquistou o ATP 250 de Stuttgart, na grama, ao lado do parceiro mexicano Santiago Gonzalez, com quem foi semifinalista no saibro de Lyon.

Vale lembrar que Thiago Wild, número dois do País, foi chamado para jogar a chave de simples, após seguidas desistências na lista da ATP, mas decidiu recusar a chance preciosa por conta de um problema físico.

A estreia do tênis em Tóquio 2020 está marcada para 24 de julho. Os brasileiros ainda aguardam a definição dos adversários.