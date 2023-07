Esporte Marcelo Demoliner fica com o vice no na ATP de Gstaad; Rafael Matos perde final na Suécia

O domingo não foi tão positivo para os brasileiros no tênis. A dupla formada por Marcelo Demoliner e pelo holandês Matwe Middelkoop foi vice-campeã do ATP 250 de Gstaad, na Suíça, ao perder para os donos da casa Stan Wawrinka e Dominic Stricker por 2 sets a 0, mesma placar da derrota de Rafael Matos no ATP 250 de Bastad, na Suécia. Ele jogou ao lado do português Francisco Cabral, mas não foram páreos para o cazaque Alexander Nedovyesov e para o equatoriano Gonzalo Escobar.

Marcelo Demoliner e Matwe Middelkoop formavam a dupla cabeça de chave número 1 do torneio, mas foram surpreendidos pelos suíços, convidados pelos organizadores do torneio. O primeiro set, no entanto, foi muito equilibrado, sem quebras de serviço e decidido no tiebreak (7/6-10/8).

O brasileiro teve um set-point nas mãos, mas não conseguiu confirmar a vitória e viu os suíços largarem na frente. No segundo set, Stan Wawrinka e Dominic Stricker fizeram uma grande exibição e não deram qualquer chance ao adversário, ficando com o inesperado título do ATP de Gstaad.

Apesar da derrota, Demoliner volta a figurar entre os 60 primeiros colocados do ranking do ATP. O brasileiro já tem seis conquistas na carreira. Com seu parceiro, levaram o ATP em Córdoba (2020) e Moscou (2019).

RAFAEL MATOS JOGA MAL E PERDE

Rafael Matos não conseguiu repetir as boas atuações ao longo da semana e acabou ficando com o vice-campeonato no ATP 250 de Bastad. O brasileiro e o português Francisco Cabral jogaram mal e não impediram uma vitória tranquila do equatoriano Gonzalo Escobar e do cazaque Alexander Nedovyesov por dupla 6/2.

Matos e Cabral conquistaram a melhor colocação nas duplas até agora. Este foi o sexto torneio que disputaram juntos. O brasileiro buscava o seu sétimo título de nível ATP.