Marcelo Demoliner avança à semifinal de duplas em Gstaad; Monteiro se despede em Bastad

Marcelo Demoliner e o holandês Matwe Middelkoop continuam fazendo bonito nas duplas do Torneio de Gstaad, na Suíça, onde já avançaram às semifinais. Já Thiago Monteiro viveu um dia ruim em Bastad e acabou eliminado sem impor resistência ao alemão Alexander Zverev.

Cabeça de chave 1, a dupla de Demoliner sofreu bastante para somar mais uma vitória em Gstaad. Foram necessários três sets diante do chinês Zhizhen Zhang e do indiano Sriram Balaji. A classificação veio no super tie-break, com 12 a 10 após 6 a 4 para cada lado nos dois primeiros sets.

Demoliner e Middelkoop abriram o jogo desperdiçando dois break points e tiveram de jogar muito para sair de um 0 a 40 quando serviam em 1 a 2. Conseguiram empatar, quebraram a seguir me depois abriram 4 a 2. Trocando serviços, a dupla fechou em 6 a 4.

Na segunda parcial, as duplas foram iguais até 5 a 4, até Zhang e Balaji quebrar e devolver o 6 a 4, forçando o super tie-break. No set desempate, os asiáticos abriram com 2 a 0 e depois 5 a 2, encaminhando a vitória. Ocorre que permitiram a reação e a igualdade veio em 6 a 6 e seguiu até 10 a 10, quando Demoliner quebrou o serviço e depois sacou para celebrar o triunfo com 12 a 10 no terceiro match point.

Outro brasileiro em quadra nesta quinta-feira, Thiago Monteiro não teve o que comemorar. Mesmo com um dia a mais de descanso em relação ao alemão Alexander Zverev, quinto cabeça em Bastad, na Suécia, acabou massacrado, com derrota por 6 a 1 e 6 a 0 em uma hora de jogo pelas oitavas de final do torneio.

NAOMI OSAKA VOLTA AOS TREINOS

Nove dias após o nascimento de sua primeira filha, Shai, a japonesa Naomi Osaka voltou aos treinos. Ainda sem saber quando volta ao circuito mundial após também sofrer com depressão, a tenista de 25 anos divulgou um vídeo nas redes sociais trabalhando forte a parte física.

Osaka não joga desde 2022 quando anunciou que deixaria as quadras para realizar o sonho de ser mãe. Ela anunciou a gravidez no começo do ano e prometeu voltar às disputas somente em 2024.