Marcelo dá adeus ao Real Madrid com título: ‘Não podia terminar melhor’

Neste sábado, o Real Madrid chegou ao 14º título da Liga dos Campeões em sua história ao derrotar o Liverpool por 1 a 0 na final realizada no estádio Stade de France, em Paris, na França. O gol solitário de Vinícius Júnior na segunda etapa garantiu a taça aos merengues. Porém, não apenas este brasileiro ganhou destaque com a conquista.

Em clima de despedida, Marcelo teve motivos de sobra para celebrar o título. Mesmo sem ter atuado na final, o lateral-esquerdo entrou para a história da competição como o primeiro brasileiro a levantar a ‘orelhuda’, como é carinhosamente apelidada a taça da Liga dos Campeões da Europa.

“Eu estou muito feliz com este título. Saio do Real Madrid com a cabeça em pé. Fiz tudo que podia fazer por este clube e o clube também, sempre me ajudou, sempre me apoiou. Estou fechando um ciclo. E não podia terminar melhor. Ganhando uma Champions, sendo o maior vencedor da história do Real Madrid, estou muito feliz”, afirmou o capitão do Real Madrid, que chegou ao 25º título conquistado com a equipe.

Após o embate, Vinícius Júnior conversou com a TNT Sports e afirmou que ainda não se deu conta do tamanho e da importância do gol marcado na partida. Em sua quarta temporada pela equipe madrilenha, o brasileiro reconhece que está em seu melhor momento no clube, mas que isso é apenas combustível para continuar brilhando com a camisa do Real Madrid.

“Tivemos uma chance e marcamos o gol. Não tenho ainda noção do que estou vivendo, do gol que fiz hoje no maior clube do mundo, na maior competição do mundo, e sendo tão jovem. Não quero parar por aqui, quero seguir trabalhando muito, como eu trabalhei até aqui, para ganhar tantas Champions League quanto esses jogadores que estão aqui, que já ganharam aqui. Nasceram para vencer, e com a felicidade da minha família, com o orgulho de todos, eu pude estar aqui para vencer”, afirmou o brasileiro.

DO LADO DERROTADO

Com o gosto amargo da derrota na final continental- a segunda para o Real Madrid -, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, foi à zona mista comentar a derrota que afastou sua equipe da sétima taça da competição. O alemão aproveitou a oportunidade para saudar o colega, Carlo Ancelotti, técnico adversário, que se isolou como o maior vencedor do torneio, com 4 taças conquistadas- seis se somadas as duas vencidas como jogador.

“Tivemos nove chutes a gol e eles apenas um, eu acho. Mas eles conseguiram marcar, e nós não. E obviamente isso definiu o vencedor. Felicito também o Real Madrid pela vitória e em particular o seu goleiro (Thibaut Courtois), que foi o homem do jogo, assim como o seu treinador (Carlo Ancelotti), que é agora o técnico mais bem sucedido na competição”, afirmou.

Apesar de ter amargado outro vice-campeonato , Klopp elogiou o trabalho de seus jogadores e citou os detalhes que distanciaram o Liverpool de mais títulos na temporada. “Criamos muitas chances mas o que conta no futebol é o resultado e você pode obtê-lo de várias maneiras. No final da partida, parabenizei meus jogadores. Disse que estava orgulhoso deles. Não vencemos esta noite, mas ainda assim fizemos uma temporada muito boa: perdemos o Campeonato por um ponto (para Manchester City) e perdemos esta final por um gol.”, disse.

Na esteira do comandante, o meio-campista francês Ibrahima Konaté elogiou a partida ofensiva do Liverpool, que parou nas mãos de Courtois, melhor jogador da partida, e lamentou a derrotada sofrida. “A atuação do Courtois fez a diferença. Nossa equipe foi melhor, criou mais chances de gol, mas eles acertaram uma das finalizações que tiveram. E no futebol vence quem faz mais gols.”