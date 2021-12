Marcelo Barreto adianta detalhes das Olimpíadas de 2024 no ‘Ça Va Paris’

Com larga experiência em competições esportivas internacionais, o jornalista Marcelo Barreto é um dos trunfos das transmissões do SporTV - Foto: Divulgação

Com os eventos se programando com cada vez mais antecedência, o jornalista Marcelo Barreto ainda estava vivendo a “ressaca” das Olimpíadas de Tóquio, onde apresentou o bem-sucedido “Ohayo Tóquio”, quando começou a idealizar o “Ça Va Paris”, produção que vai acompanhar a preparação dos atletas brasileiros e mostrar os bastidores da organização do evento que promete colocar a “cidade luz” no foco dos holofotes em 2024.

“A experiência em Tóquio deixou o canal empolgado. A resposta do público foi boa e achamos que seria interessante criar essa relação com tudo o que vai acontecer em Paris desde agora. O período de preparação para o evento desta vez é mais curto, esses três anos vão voar”, avalia.

Grande admirador da capital francesa, Barreto tem uma expectativa peculiar sobre as Olimpíadas que estão por vir. Para ele, será um momento de integração entre a cidade, os atletas e o povo em geral. “Se tudo acontecer como esperamos, acho que será marcado pela retomada, pelo reencontro. O público será o protagonista dos Jogos de Paris”, torce.

Direto dos estúdios do SporTV2, semanalmente, o “Ça Va Paris” conta sempre com a participação de um comentarista de renome do casting do canal para dividir o estúdio com Barreto. Juntos, eles recebem só a “nata” dos atletas da comitiva nacional, medalhistas como o boxeador Keno Marley e a ginasta Rebeca Andrade. Fora do estúdio, o programa conta com a participação do repórter Guilherme Costa, que dará prosseguimento ao quadro “Termômetro”, onde mostra o desempenho dos atletas brasileiros em modalidades olímpicas.

Além disso, o experiente Marcelo Courrege visita os locais onde serão realizadas as competições dos Jogos de Paris. “Queremos continuar sendo um ponto de encontro de compartilhamento de experiências e visões sobre as olimpíadas. O canal tem um time muito bom de comentaristas e uma equipe de reportagem já sintonizada com o que está por vir”, entrega o apresentador.

A estreia do “Ça Va Paris” combina com o clima de festa que invade o SporTV por conta de seus 30 anos de existência. Isso é justificado pelo investimento e escalação selecionada para o programa. Parte fundamental da história do canal, Barreto inegavelmente gosta de estar à frente das câmeras, mas é do trabalho nos bastidores que ele sente mais orgulho. Contratado do canal há exatas duas décadas, o jornalista capitaneou por muitos anos o setor de Gestão de Estagiários do SporTV, um trabalho que revelou diversos destaques do atual quadro de funcionários da casa.

“Essa marca dos 30 anos é interessante porque me faz pensar que ajudei a construir essa história. Estive presente na seleção e nas primeiras orientações a muita gente que hoje faz parte da equipe”, exalta.

Natural da pequena cidade de Bicas, interior de Minas Gerais, Barreto começou a atuar como jornalista em veículos impressos. Com passagens pelo jornal “O Globo” e pelo diário esportivo “Lance!”, enveredou pela tevê como roteirista do “Redação SporTV”, no início dos anos 2000, e acabou criando uma profunda relação com o canal de esportes do sistema Globosat.

“O SporTV já é o lugar onde eu trabalhei mais tempo. É onde fiz e faço as coisas mais relevantes e onde ganhei mais projeção na minha carreira”, ressalta. No canal, Barreto já comandou produções como “SporTV News”, “Arena SporTV” e “Seleção SporTV”. Além disso, foi correspondente em Londres, onde morou por dois anos, pouco antes das Olimpíadas sediadas na capital inglesa, ocorridas em 2012 “Sou feliz demais fazendo meu trabalho. Sou reconhecido como ‘Barreto, do SporTV’. Virou quase um sobrenome profissional para mim”, gaba-se.