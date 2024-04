Esporte Marc Márquez conquista a pole da Etapa da Espanha de MotoGP, a primeira com a Ducati

Marc Márquez conquistou neste sábado a sua primeira pole position com a Ducati na MotoGP. O espanhol se aproveitou da pista úmida em Jerez para surpreender os rivais e largar na frente da Etapa da Espanha, com o tempo de 1min46s773. A última pole havia sido em 2022, com a Honda, na etapa de Portugal.

O espanhol terá ao seu lado, na primeira fila, Marco Bezzecchi, que cravou o segundo melhor tempo, apenas 0.271 atrás de Marc Márquez. O atual líder do campeonato, Jorge Martín, largará em terceiro lugar.

“Estou muito feliz por ter conseguido a pole, especialmente por eu estar tendo um ótimo final de semana. Mesmo com as pistas em boas condições, eu me sinto ainda melhor. Vamos focar na corrida sprint. Largar em primeiro tornará minha vida mais fácil, mas, mesmo assim, será muito difícil. Espero lutar por um pódio”, disse o espanhol, que cravou a 93ª pole da carreira.

Largando em quarto lugar, Brad Binder foi o grande destaque do Q1 e chegou a liderar o Q2, até que Marc Márquez se tornasse o protagonista do dia. O espanhol se aproveitou da pista úmida para surpreender e levar a Ducati na primeira posição do grid.

Os pilotos voltam à pista ainda neste sábado, para a corrida sprint. A prova está marcada para as 10h de Brasília.

Confira a classificação da Etapa da Espanha:



1º Marc Marquez (Gresini Ducati), 1min46s773

2º Marco Bezzecchi (VR46), 1min47s044

3º Jorge Martin (Pramac), 1min47s381

4º Brad Binder (KTM), 1min47s730

5º Fabio Di Giannantonio (VR46), 1min47s778

6º Alex Marquez (Gresini), 1min47s840

7º Francesco Bagnaia (Ducati), 1min47s962

8º Franco Morbidelli (Pramac), 1min48s116

9º Enea Bastianini (Ducati), 1min48s362

10º Pedro Acosta (Tech3), 1min48s528

11º Maverick Viñales (Aprilia), 1min48s595

12º Aleix Espargaro (Aprilia), 1min49s417

13º Johann Zarco (LCR), 1min48s102

14º Miguel Oliveira (Trackhouse), 1min48s418

15º Jack Miller (KTM), 1min48s672

16º Daniel Pedrosa (KTM), 1min48s699

17º Raul Fernandez, 1min48s728

18º Augusto Fernandez (Tech3), 1min49s229

19º Stefan Bradl (Asprilla), 1min49s659

20º Joan Mir (Repsol Honda), 1min49s765

21º Lorenzo Savadori (Honda), 1min49s860

22º Luca Marini (Repsol Honda), 1min49s978

23º Fabio Quartararo (Yamaha), 1min50s100

24º Takaaki Nakagami (LCR Honda), 1min50s245

25º Alex Rins (Yamaha), 1min50s302