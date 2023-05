Maratona de jogos faz Dorival Júnior pensar em reforços para o São Paulo

Treinador comentou a necessidade de a diretoria observar as movimentações no mercado de contratações

Com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana integrando o calendário do São Paulo, o técnico Dorival Júnior manifestou a sua preocupação em relação ao poderio competitivo da equipe. De olho em um futuro próximo, o treinador comentou a necessidade de a diretoria observar as movimentações no mercado de contratações.

“O São Paulo tem que estar atento a todo instante e não podemos baixar a guarda. Minha obrigação é facilitar ao máximo com os jogadores que estão aqui. Mas precisamos sempre analisar uma condição ou outra ali na frente”, comentou o treinador.

Sem conquistar um título de expressão já há um bom tempo, ele falou de forma sutil que o clube precisa voltar a investir de forma pontual para recolocar a equipe do Morumbi no patamar de conquistas de rivais como Palmeiras e Flamengo. “O São Paulo precisa voltar forte ao mercado, quando a diretoria achar conveniente. Precisaremos estar melhorando o nosso grupo de trabalho.”

A vitória sobre o Internacional coloca o time na quinta colocação do Campeonato Brasileiro com sete pontos e deixa o ambiente no clube mais tranquilo. Dorival, no entanto, quer intensificar ainda mais o trabalho. “Difícil falar. Tivemos apenas um bom início, mas temos muita coisa pela frente. Nós continuaremos preocupados tentando melhorar a nossa equipe. O objetivo é chegar em todas as competições”, completou o treinador.

Satisfeito com a evolução que o time vem apresentando, ele destacou a cumplicidade do elenco em tentar entender a sua filosofia de trabalho. Entre os adjetivos para falar da relação com o grupo, a entrega durante as partidas foi enfatizada pelo técnico.

“O comportamento do time foi bom. Mais uma partida em que não tomamos gol. Fico feliz com isso. Sinto que os jogadores estão procurando entender e querendo acertar. A entrega e o comprometimento de todos têm sido exemplar.”