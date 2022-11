Manuela Ganciar disputará Campeonato Paulista no fim de semana

A tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar disputará neste fim de semana o Campeonato Paulista de Tênis, em São Paulo. Ela volta às competições após se recuperar de uma lesão no punho direito.

Manuela Ganciar volta às competições após se recuperar de lesão – Foto: Divulgação

O principal foco de Manuela está no Australian Open Junior Series Brazil, que será disputado entre os dias 14 e 17 de dezembro, na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Tênis e é restrita aos 26 melhores atletas que completarão 18 anos em 2023.

Os campeões masculino e feminino serão convidados para disputar a chave principal do torneio, que acontecerá no início de 2023, em Melbourne, na Austrália. Em 2022, Manuela Ganciar foi campeã da primeira etapa do Circuito Paulista Kids e Infantojuvenil, tanto na prova individual quanto em dupla.

Além disso, a tenista foi vice-campeã da Copa das Confederações e duas vezes vice-campeã paulista, todas na categoria 18 anos Feminino.