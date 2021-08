Manuela Ganciar, de Nova Odessa, é campeã da Copa Yacht Club Paulista

Competição foi disputada no último final de semana, em São Paulo, e foi válida pela Federação Paulista de Tênis

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, de Nova Odessa, conquistou no último final de semana o título da Copa Yacht Club Paulista, em São Paulo, em competição organizada pela FPT (Federação Paulista de Tênis).

Manuela Gonçalez Ganciar foi campeã na capital paulista – Foto: Divulgação

As partidas foram realizadas no sábado e no domingo, sendo que a tenista de 16 anos venceu nas quartas de final Débora Cardoso, da capital, por 2 sets a 0. Depois, nas semifinais, ela superou Marina Ribeiro, de Santos, por 2 a 1, enquanto que, na final, superou Mayra Cicchetti, também de São Paulo, por 2 sets a 0.

Após a disputa, Manuela está competindo desde segunda-feira na 2ª Etapa do Circuito Feminino de Tênis, válido pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), no Clube Hípico de Santo Amaro, novamente em São Paulo.

Após esta competição, a tenista, que é atualmente a 7ª colocada do ranking paulista e a 37ª do País, segue para Serra Negra, onde vai atuar em outra competição da CBT, entre 16 e 20 de agosto, no Centro de Treinamento Kirmayr.