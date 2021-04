Manoel manifesta desejo de deixar o Cruzeiro e não enfrenta o Atlético-MG

O zagueiro Manoel está fora do clássico contra o Atlético-MG, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro informou que o jogador procurou a comissão técnica na manhã deste sábado e pediu para não atuar mais pelo clube. Seu destino deve ser o Fluminense.

Manoel e o Cruzeiro vinham negociando nas últimas semanas a renovação de contrato do atleta, que termina em julho deste ano. O zagueiro foi um dos jogadores que aceitou uma readequação salarial para permanecer no time após o rebaixamento para a Série B. No entanto, agora, ele manifestou o desejo de sair.

Segundo o Cruzeiro, Manoel justificou não estar focado no clássico porque sua cabeça está voltada para “a negociação em curso que ele possui com outra equipe, que ofereceu valores acima da realidade celeste, e compatíveis com o pedido fora da realidade que o jogador já havia manifestado ao Cruzeiro”. O time mencionado, de acordo com o jornal O Dia, é o Fluminense.

O Cruzeiro divulgou um comunicado neste sábado para explicar o caso. O clube afirmou que “nos últimos meses tem feito todos os esforços possíveis para tentar viabilizar a renovação do contrato do atleta, que vencerá em dois meses, dada a sua importância para o elenco”.

Mesmo com a alta pedida do atleta para estender o vínculo, a diretoria disse que considerava que a negociação ainda estava em andamento e seguia buscando alternativas para que a pedida do jogador pudesse se adequar à realidade financeira da equipe, de “austeridade e de grande responsabilidade”.

Por isso, o clube reiterou que não fará “nada além de suas possibilidades financeiras, continuando firme no propósito de reorganização fora das quatro linhas, valorizando os atletas jovens, da base e o trabalho de seus profissionais que estão focados nas diretrizes e objetivos da instituição” para que a equipe volte à elite do futebol brasileiro.

Manoel, 31 anos, foi revelado pelo Athletico-PR e, além do Cruzeiro, já defendeu o Corinthians em 2019 e o Trabzonspor, da Turquia, em uma curta passagem no ano passado.

Para o clássico, o técnico Felipe Conceição deverá manter a dupla da última rodada na zaga, com o jovem Weverton ao lado de Ramon.