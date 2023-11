Mano espera que ataque corintiano funcione após dias de trabalhos

Mano Menezes aproveitou bastante o tempo de treinos com a Data Fifa e, satisfeito com o desempenho defensivo do Corinthians nas últimas rodadas, espera que o ataque desencante e funcione melhor diante do Bahia, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, na abertura da 35ª rodada do Brasileirão.

Depois de prometer, em sua chegada, que faria de tudo para ajustar a defesa e, posteriormente, devolveria o Corinthians vencedor ao torcedor, o técnico mostrou enorme satisfação com o produzido à exaustão por seus comandados nestes quase 10 dias de trabalhos.

“Nosso objetivo mesmo era fazer alguns ajustes bem finos (nesta pausa). A equipe evoluiu na maioria dos aspectos, principalmente nos defensivos, com retomada de bola, pressão sob a bola, neutralizando bastante as oportunidades dos adversários, neutralizando que o adversário chegasse na nossa última linha mais vezes”, revelou.

“Agora, a gente queria acrescentar a parte ofensivo nesses detalhes. É muito mais difícil fazer gols, construir jogadas. Isso já exige um pouco mais de repetição, de entrosamento dos jogadores e é o que a gente fez com eles para que aproveitem mais essa boa retomada de bola para transformar isso em oportunidades, criação de jogadas”, afirmou. “Vamos tentar marcar mais gols, ou no mínimo concluir melhor as jogadas que nós vamos criar.”

O técnico não revelou qual escalação utilizará, mas é bastante provável que volte a utilizar Yuri Alberto como centroavante. A dúvida está no meio. O técnico vai utilizar Maycon, Giuliano e Renato Augusto, mas não anunciou se terá um primeiro volante ou se manterá Wesley em uma das pontas.

Matias Rojas e Bruno Méndez treinaram nesta quinta-feira após defender Paraguai e Uruguai, respectivamente, mas apenas o meia ficará como opção, já que o defensor está suspenso, assim como Caetano e Ruan Oliveira.

O pontapé inicial do jogo está marcado para 21 horas, mas o Corinthians pediu que os torcedores cheguem com antecedência, pois a Defesa Civil informou o clube que fortes chuvas estão previstas pra o horário da partida.