Mané Garrincha terá novo gramado para confronto entre Brasil e Peru pelas Eliminatórias - O Liberal

O gramado do estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi totalmente substituído para receber a partida entre Brasil e Peru, no dia 15 de outubro, às 21h45, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

As condições ruins do gramado do estádio, que nunca havia sido trocado desde a sua construção para a Copa de 2014, vinham sendo alvo de constantes reclamações de treinadores e jogadores, principalmente pelo risco de lesões.

A nova grama, que é a mesma utilizada no Maracanã, veio do Rio de Janeiro transportada por 22 carretas no fim de agosto. O solo também passou por nivelamento a laser.

“Nosso objetivo é receber grandes jogos ainda neste segundo semestre, e por isso decidimos investir e oferecer a maior qualidade possível para as partidas. Estudamos os gramados e as tecnologias que são referências dentro e fora do Brasil”, afirmou Bernardo Bessa, diretor do Mané Garrincha.

A última partida do Brasil no estádio aconteceu em 2021, na vitória sobre a Venezuela por 3 a 0, pela Copa América, sem a presença de torcedores por causa das restrições em decorrência da pandemia de covid-19. Dois anos antes, os torcedores do Distrito Federal puderam presenciar o triunfo do conjunto canarinho por 2 a 0 sobre o Catar, em amistoso.

A seleção brasileira ocupa o quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 10 pontos somados em oito partidas. O Peru é o lanterna, com apenas três. Antes do compromisso em solo nacional, a equipe comandada por Dorival Júnior visita o Chile, no dia 10 de outubro.