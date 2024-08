Mané Garrincha, em Brasília, será palco para Brasil x Peru pelas Eliminatórias da Copa de 2026

O Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, vai receber a partida da seleção brasileira contra o Peru no dia 15 de outubro, às 21h45, pela 10ª rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira.

O torcedor da capital federal volta a receber o selecionado após cinco anos. O último jogo da seleção com torcida em Brasília foi na Copa América de 2019, quando o Brasil venceu o Catar por 2 a 0. Em 2021, o Brasil ganhou da Venezuela por 3 a 0, mas a partida não teve a presença de torcida por causa das restrições causadas pela pandemia da covid.

Em sexto lugar nas Eliminatórias, O Brasil está sob pressão após fracasso na Copa América dos Estados Unidos, na qual caiu nas quartas de final diante do Uruguai, com 4 a 2 nos pênaltis.

O time do técnico Dorival Júnior volta a jogar pelas Eliminatórias dia 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba, quando terá pela frente o Equador. Os adversários seguintes, antes do Peru, serão o Paraguai, em Assunção, e o Chile, e, Santiago.

Em seis jogos disputados nas Eliminatórias, o Brasil soma duas vitórias, um empate e três derrotas consecutivas (Uruguai, Colômbia e Argentina).