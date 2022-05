Mané garante virada sobre Aston Villa e Liverpool iguala pontuação do líder City

O Liverpool continua firme na disputa do título do Campeonato Inglês. Graças a um gol de Sadio Mané, a equipe buscou a virada sobre o Aston Villa, por 2 a 1, fora de casa, e igualou a pontuação do líder Manchester City, que tem um jogo a menos. O duelo em Birmingham foi antecipado do fim de semana por causa da final da Copa da Inglaterra entre os comandados de Jürgen Klopp e o Chelsea.

Com maratona de jogos decisivos pela frente, Klopp deixou Mohamed Salah no banco de reservas. Apostou em Mané como falso 9 e viu a estratégia dar certo no segundo tempo, com o atacante senegalês aproveitando cruzamento de Díaz para cabecear para as redes e decidir uma importante virada no Villa Park. Foi o 15º quinto gol de Mané na competição, e o 22º na temporada. Os donos da casa sufocaram no fim e ainda tiveram um gol anulado por impedimento.

Agora o Liverpool se prepara para a decisão com o Chelsea, no sábado, mas nesta quarta-feira vai torcer para o Wolverhampton, em sua casa, tirar pontos do Manchester City. Atualmente, os dois melhores do Inglês estão com 86, mas o time de Guardiola, além de saldo melhor (68 a 65), ainda tem um jogo a menos.

O jogo começou em alta velocidade no Villa Park, em Birmingham, com Philippe Coutinho assustando e com dois gols em apenas seis minutos. Um dia após completar 24 anos e em seu 100º jogo no Campeonato Inglês, o brasileiro Douglas Luiz abriu o marcador para os donos da casa aproveitando rebote de Alisson.

A reação foi imediata para o Liverpool, que não podia sequer pensar em empatar em sua briga ponto a ponto com o Manchester City. Matip deixou o placar tudo igual após jogada confusa dentro da área. Livre, o zagueiro empurrou para as redes após o bate-rebate.

A necessidade da virada, aliada com a maratona de jogos, fez os comandados de Jürgen Klopp partirem com tudo para cima e cometerem erros acima do habitual. Além da falta de pontaria e com inúmeros passes equivocados, o Liverpool ainda teve uma péssima notícia pouco depois da metade da primeira etapa. O volante brasileiro Fabinho sentiu dores na coxa em uma corrida e precisou ser substituído, dando lugar a Henderson.

Preocupação gigante pois, no sábado, o time decide a Copa da Inglaterra com o Chelsea. No dia 28 ainda tem a final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, na França. Fabinho vem fazendo uma grande temporada e se torna dúvida na reta decisiva da temporada.

O Liverpool pouco chegou antes do intervalo, a cabeçada de Mané passou raspando, e ainda viu Coutinho dar novo susto em Alisson. Os brasileiros do Aston Villa foram muito bem em uma etapa equilibrada.

Assim como fizera diante do Villarreal, na semifinal da Liga dos Campeões – saiu com 2 a 0 contra -, o retorno do intervalo foi com o Liverpool no ataque. Arnold bateu falta raspando e Luis Díaz quase saiu na cara do goleiro. A bola correu demais. O Aston Villa estava completamente perdido em campo com tamanho sufoco. O contragolpe era a única saída, sem sucesso.

Um erro do Aston Villa acabou custando a virada. O time falhou na cobrança de um lateral, o visitante roubou a bola e serviu Díaz, que cruzou na cabeça de Mané, Sem marcação, o senegalês mandou as redes e comemorou muito. Depois, bastou segurar a pressão e festejar um triunfo suado.