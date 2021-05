Mancini aprova novo esquema tático no Corinthians: ‘Maneira mais eficaz de jogar’

Depois de críticas por causa de desempenhos abaixo do esperado, o técnico Vagner Mancini resolveu mexer no esquema tático do Corinthians e os dois últimos resultados – empate por 2 a 2 no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, e vitória por 3 a 0 sobre o Sport Huancayo, no Peru, pela Copa Sul-Americana – mostraram o caminho a ser seguido nesta temporada. O treinador anunciou que, a partir de agora, o time passará mesmo a jogar com três zagueiros.

“Neste momento, tenho que sinalizar que sim. A equipe deu uma resposta muito significativa hoje (quinta-feira) e contra o São Paulo. Diante do momento, temos que usar esse esquema. Não quer dizer que em algum momento não podemos usar uma linha com quatro defensores, mas neste momento é significativo para a equipe jogar melhor”, afirmou Mancini.

Nos dois últimos jogos, o treinador montou a defesa com João Victor, Jemerson e Raul. O esquema beneficia, principalmente, as descidas de jogadores como os laterais Fagner (direito) e Lucas Piton (esquerdo) pelos lados do campo. “Essa mudança foi importante no aspecto tático, deu uma conotação diferente. O time ficou mais agressivo. Isso requer ajustes para melhorarmos a cada jogo. Mas o Corinthians definitivamente encontrou uma maneira mais eficaz de jogar”, disse.

Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Novorizontino, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 12.ª e última rodada da fase de classificação. O técnico preferiu não confirmar se usará reservas. O time enfrentará a Inter de Limeira nas quartas de final poucos dias depois.

“Domingo temos um jogo extremamente importante. Queremos a vitória, o Corinthians vive de vitórias e é importante que a gente estabeleça uma marca”, finalizou Mancini.

O resultado neste domingo influenciará diretamente nos rumos do Paulistão. O Novorizontino briga com o Palmeiras pela segunda vaga no Grupo C e precisa de uma vitória para avançar às quartas de final. Se empatar ou perder, dependerá de um tropeço do clube alviverde contra a Ponte Preta, em Campinas (SP).