Mancini aponta ‘perigo’ em jogar 3 partidas em uma semana com a seleção da Itália

O técnico da seleção da Itália, Roberto Mancini, considerou um ‘perigo’ jogar três partidas em uma semana pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. A Azurra joga pela primeira rodada do Grupo C, nesta quinta-feira, diante da Irlanda do Norte, em Palermo.

“É um problema. Jogar três partidas de classificação em sequência não é fácil. Mas também é verdade que o nosso grupo atingiu um bom estágio de concentração nos últimos anos”, disse Mancini, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

Após ficar fora do Mundial da Rússia, em 2018, a Itália inicia sua tentativa de retornar ao Mundial em uma chave que ainda reúne Bulgária e Lituânia.

“Nos últimos cinco meses tenho descansado, tenho muita energia. O primeiro jogo vai ser o mais difícil, porque vem depois de muitos meses. Temos que ter cuidado, ter foco, é sempre melhor começar com o pé direito. O objetivo é a classificação e após esses três jogos nós vamos nos concentrar na Eurocopa”, disse o treinador.

Depois da Irlanda, a Itália joga em Sófia, domingo, contra a Bulgária e no dia 31, em Vilnius, a adversária vai ser a Lituânia.