Esporte Manchester United volta a marcar após 4 jogos em virada sobre o Aston Villa no Old Trafford

O Manchester United entrou no Old Trafford pressionado, viu o Aston Villa abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas conseguiu a virada nesta terça-feira e voltou a triunfar no Campeonato Inglês após duas derrotas e um empate. Com o 3 a 2 na 19ª rodada do campeonato, o time do técnico Erik ten Hag chegou aos 31 pontos, na sexta posição. O adversário permanece com 39, na terceira colocação.

Já eliminado na Liga dos Campeões e sem vaga na Liga Europa, o Manchester United estava sem marcar havia quatro partidas, seu pior jejum desde novembro de 1992. Com 18 gols em 18 rodadas, o time só tinha um ataque melhor do que o lanterna Sheffield United.

Os 2 a 0 para o Aston Villa até os 14 minutos do segundo tempo significavam a ameaça real de o United sofrer três derrotas seguidas em seus domínios pela primeira vez no século. Mas depois de terminar o primeiro tempo em desvantagem (gols de McGinn e Dendocker), o time da casa voltou com outra postura.

Logo aos 3 minutos, o argentino Garnacho marcou para o Manchester, mas o gol foi anulado após impedimento marcado pela revisão do VAR. O argentino voltou a balançar as redes aos 14 após assistência de Rashford e aos 26 com um chute que desviou na defesa do Aston Villa. O gol da virada foi de Hojlund, que aproveitou uma sobra no escanteio e chutou no canto direito do goleiro Martinez, aos 32 minutos.

A virada encerrou uma sequência de dez jogos sem derrota do Aston Villa. Na sexta, o time dirigido pelo técnico Unai Emery já havia desperdiçado a chance de liderar o Campeonato Inglês no Natal pela primeira vez desde 1998. Jogando em casa, a equipe ficou só no empate em 1 a 1 com o lanterna Sheffield United. Um triunfo colocaria o time no topo da tabela.

O time busca agora a recuperação em casa contra o Burnley, que tem 11 pontos e está ameaçado pelo rebaixamento, no sábado. Já o Manchester United fecha o ano contra o Nottingham Forest, 17 pontos, no mesmo dia.