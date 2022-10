Manchester United vence West Ham, ultrapassa Chelsea e assume 5ª lugar no Inglês

A rusga entre Cristiano Ronaldo e o técnico Erik ten Hag parecem ter ficado para trás. Pela segunda partida consecutiva, o português foi titular. Desta vez, liderou o Manchester United na vitória sobre o West Ham, por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Old Trafford, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

O atacante chegou a ser afastado por uma semana por ter se recusado a entrar durante a partida frente ao Tottenham. O retorno foi diante do Sheriff, pela Liga Europa. Tanto Cristiano Ronaldo quanto o técnico Erik Ten Hag afirmaram que o caso já foi superado.

Com o resultado, o Manchester United chegou ao quinto jogo de invencibilidade, ultrapassou o Chelsea e subiu para a quinta posição, com 23 pontos, ainda longe do Arsenal, na liderança com 31. O West Ham, por sua vez, está na 13ª posição, com 14, três a mais do que o Leicester, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Com Cristiano Ronaldo entre os titulares, o Manchester United amassou o West Ham nos primeiros minutos, mas foi abrir o placar apenas aos 37, quando Eriksen tabelou com Bruno Fernandes e cruzou para Rashford. O inglês subiu mais do que o zagueiro para cabecear no fundo das redes.

O West Ham, no entanto, não foi presa fácil, conseguiu fazer frente ao rival, mas não contava com uma boa atuação do goleiro De Gea. Ele fez grandes defesas e saiu como um dos destaques na partida. Ainda na primeira etapa, defendeu um chute cruzado de Bowen para assegurar o resultado.

Na etapa complementar, Cristiano Ronaldo foi o jogador mais acionado do Manchester United. O português queria deixar o seu, mas não estava em seus melhores dias. Do outro lado, o West Ham se abriu e chegou a pressionar o rival. Antonio e Dawson desperdiçaram grandes oportunidades.

Nos minutos finais, o West Ham montou uma blitz próximo da área do United e colocou De Gea para trabalhar. O goleiro fez dois milagres nas tentativas de Zouma e de Antonio. No fim, o brasileiro Fred acertou a trave, viu o United recuar e confirmar uma vitória importante dentro de casa.