Manchester United prepara nova investida por Antony, diz imprensa britânica

O Manchester United não desistiu de contar com o brasileiro Antony para esta temporada, mesmo após a proposta de 80 milhões de euros recusada pelo Ajax na semana passada. O atacante revelado pelo São Paulo não tem treinado com a equipe e ficou fora da partida contra o Sparta Roterdã, no último domingo, pelo Campeonato Holandês, alegando dores musculares. A janela de transferências na Europa fecha no dia 1º de setembro e o United vai tentar uma nova investida.

O Ajax pode só liberar Antony por 100 milhões de euros (R$518 milhões de reais), segundo o site The Athletic. Antony quer se transferir para o clube inglês e aguarda um desfecho positivo. O Manchester United está em contato com os empresários do brasileiro, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, e tenta negociar com os holandeses.

Na atual janela, o United já se reforçou com dois nomes do Ajax: o técnico Erik Ten Hag e o zagueiro argentino Lisandro Martínez. O clube holandês ainda vendeu outros dois destaques: o atacante Sébastien Haller ao Borussia Dortmund e o jovem meia Ryan Gravenberch ao Bayern de Munique. Por isso, a diretoria faz jogo duro para não perder outro jogador importante e desmantelar o time campeão holandês na última temporada.

O técnico do Ajax, Alfred Schreuder, tentou diminuir os rumores da saída de Antony. “Eu entendo ele, mas aqui ele joga pelo Ajax”, disse à ESPN holandesa. “Nós vamos jogar a Liga dos Campeões. Não acho que o Manchester United vá disputar a competição…”, alfinetou o treinador.

Na sexta-feira, o Manchester United tirou o volante Casemiro do Real Madrid em uma das principais contratações da atual janela de transferências. O negócio gira em torno de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 365 milhões). Mas a atuação da diretoria no mercado vinha sendo bastante discreta. Apenas Christian Eriksen e Tyrell Malacia haviam sido contratados. Além de Antony, a promessa Cody Gakpo, de 23 anos, e que atua no PSV, também interessa.

Nas últimas semanas, o United estava mais envolvido em possíveis saídas de jogadores do que de contratações. Cristiano Ronaldo tenta deixar o clube inglês para voltar a disputar a Liga dos Campeões, mas segue sem achar times interessados. Há dúvidas se o português vai seguir na equipe para o restante da temporada.

Vice-lanterna do Campeonato Inglês, o Manchester United tem o clássico com o Liverpool, nesta segunda-feira, às 16h, em Old Trafford. A equipe está bastante pressionada e uma derrota para o rival poderia aumentar ainda mais as cobranças dos torcedores.