Esporte Manchester United perde para West Ham e fica em quarto no Campeonato Inglês

O Manchester United perdeu grande oportunidade de assumir a terceira posição no Campeonato Inglês. Neste domingo, perdeu para o West Ham por 1 a 0, no estádio Olímpico de Londres, pela 35ª rodada. Benrahma, que contou com uma falha de De Gea, fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Manchester United continua em quarto lugar, com 63 pontos, ainda atrás de Manchester City (82), Arsenal (81) e Newcastle (65). O West Ham ficou em 15º, com 37.

O Manchester United entrou na partida sabendo da derrota do Newcastle para o Arsenal. Podendo voltar para a terceira colocação, o time visitante não demorou a atacar. Aos oito minutos, Bruno Fernandes arriscou de fora da área e mandou rente à trave do goleiro Fabianski.

A pressão do Manchester continuou, e Rashford chegou a jogar uma bola na trave. O jogo parecia estar nas mãos do time visitante, mas o West Ham foi mais eficaz e abriu o placar logo na primeira grande chance criada. Aos 27 minutos, Benrahma arriscou de longe. O tiro saiu fraco, mas De Gea acabou aceitando.

Após inaugurar o placar, Benrahma resolveu testar De Gea novamente. Ele recebeu dentro da área e chutou de qualquer maneira. Desta vez, o goleiro do Manchester United fez uma excelente defesa para evitar o que seria o segundo gol do West Ham.

No segundo tempo, o Manchester subiu para o ataque e deixou a defesa desguarnecida. O West Ham chegou a marcar aos sete minutos, com Michail Antonio, mas o árbitro apitou falta na jogada e anulou o lance , sorte para o time visitante, que já demonstrava sinais de cansaço.

Apesar de ter a posse de bola, o Manchester United não conseguiu criar e viu o West Ham ter um segundo gol anulado, desta vez marcado por Tomas Soucek. O jogador estava em posição de impedimento. Com o passar do tempo, o time da casa recuou e passou a administrar a vantagem até o apito final.

A 35ª rodada do Campeonato Inglês será encerrada na segunda-feira com três jogos: Fulham x Leicester, Brighton x Everton, e Nottingham Forest x Southampton.