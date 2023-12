Manchester United perde para o Nottingham Forest e reacende desconfiança

Bater o vice-líder Aston Villa por 3 a 2, na terça-feira, e encerrar um jejum de três jogos sem vitória no Campeonato Inglês devolveu a esperança ao Manchester United, mas o constante sentimento de desconfiança que envolve o clube foi reacendido neste sábado, durante derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest, em jogo da 20ª rodada. O resultado adverso no City Ground, casa do adversário, coloca mais dúvidas sobre a continuidade do trabalho do treinador Erik Ten Hag em meio à chegada do bilionário Jim Ratcliffe como novo investidor do clube.

Com 31 pontos, em sétimo lugar, o United, está a cinco pontos do Tottenham, dono da quinta colocação, posto que dá vaga à próxima edição da Liga Europa. Tal distância ainda pode aumentar para oito pontos, já que o Tottenham joga domingo contra Bournemouth. O sexto colocado West Ham, com 33, também vai a campo, em duelo com o Brighton, oitavo, com 30, e candidato a ultrapassar o time de Manchester.

Neste sábado, os comandados de Ten Hag enfrentaram um Nottingham Forest que ocupa a modesta 15ª posição da liga inglesa, com 20 pontos, brigando contra o rebaixamento. De qualquer forma, a equipe dirigida pelo português Nuno Espírito Santo tem peças de qualidade, a exemplo do zagueiro Murillo, ex-Corinthians, e do volante Danilo, ex-Palmeiras.

Murillo, que se adaptou rapidamente ao futebol inglês, fez mais um jogo de muita solidez defensiva, ao mesmo tempo em que demonstrou a habitual qualidade na saída de bola. Danilo, impedido pelo Forest de se apresentar à seleção sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico, ocupou espaços em diversas partes do campo e foi importante tanto na recuperação quanto na distribuição de jogo.

Do lado do United, o representante brasileiro era Antony, em mais um jogo de pouco brilho e muitos erros. O atacante não conseguiu evoluir nenhuma jogada interessante a partir dos embates um a um, sua principal característica. Substituído aos oito minutos do segundo tempo, deixou o gramado com a marca negativa de 30 partidas sem marcar um gol.

No primeiro tempo, todos os jogadores terminaram como Antony, sem balançar a rede, mas o segundo tempo teve gol. Quem marcou primeiro foi Nicolás Domínguez, do Nottingham Forest, aos 18 minutos. O United empatou aos 32, quando Rashford aproveitou uma falha do goleiro Turner, mas os donos da casa voltaram a ficar em vantagem no placar aos 36, graças a um gol de Gibbs-White.