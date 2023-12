Esporte Manchester United perde para o Bournemouth e decepciona torcida no Old Trafford

O Manchester foi surpreendido no tradicional Old Trafford, neste sábado, ao ser derrotado pelo Bournemouth pelo placar de 3 a 0, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. O surpreendente resultado marcou a primeira vitória do modesto time inglês na casa do United.

O revés deixa o Manchester United estacionado nos 27 pontos e distante de qualquer possibilidade de brigar pela liderança do torneio. Já o Bournemouth soma 19 pontos e consegue um pouco mais de distância dos times que estão na zona de rebaixamento.

O time de Manchester vinha embalado pela vitória sobre o Chelsea (2 a 1), no meio da semana, mas não conseguiu repetir a boa atuação e acabou cometendo erros que determinaram o tropeço diante de seus torcedores.

Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Solanke fez 1 a 0 após passe de Cook. O time da casa tentou reagir na segunda etapa, mas sofreu o segundo gol aos 23 minutos, com Billing, de cabeça. O terceiro gol do Bournemouth também foi de cabeça, com Senesi, na pequena área, após cobrança de escanteio.

Os visitantes ainda tiveram o quarto gol anulado, já nos acréscimos, após análise do VAR, que apontou mão na bola do jogador do Bournemouth.

A posição do Manchester United só não ficou pior já que, em casa, o Brighton (26 pontos) ficou no empate (1 a 1), com o Burnley (8). O lanterna Sheffield United (8) venceu o Brentford (19) por 1 a 0, e o Wolverhampton (19) empatou com o Nottingham Forest (14) em 1 a 1.

O Manchester United volta ao Old Trafford na próxima terça-feira quando recebe o Bayern de Munique pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O time do técnico Ten Hag é o lanterna do Grupo A, com quatro pontos, e precisa vencer o invicto e já classificado Bayern (13 pontos) para sonhar com a sobrevivência na competição.

Além disso, precisa torcer para que o jogo entre Copenhagen e Galatasaray (ambos com cinco pontos) não tenha vencedor. Um mau resultado pode deixar o Manchester United fora até da Liga Europa.

O Bournemouth entra em campo na 17ª rodada do Inglês, em casa, contra o Luton Town no próximo sábado.