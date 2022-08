Manchester United faz proposta de R$ 310 milhões para tirar Casemiro do Real

Buscando reforçar a equipe com um nome de peso para a sequência da temporada, o Manchester United está de olho em Casemiro, volante do Real Madrid. Os ingleses estão dispostos a desembolsar 50 milhões de libras (cerca de R$ 310 milhões) para contratar o jogador de 30 anos da seleção brasileira. A informação foi divulgada pelo jornal The Telegraph.

Casemiro tem contrato com o Real Madrid até 2025 e é considerado peça-chave no setor de meio-campo da equipe, onde atua ao lado do alemão Toni Kroos e do croata Luka Modric. Diários esportivos da Espanha, como As e Marca, afirmam que o clube da capital espanhola vê a proposta com bons olhos, assim como o próprio atleta, que encerraria um ciclo de nove anos no Real, com direito a cinco títulos da Liga dos Campeões, às vésperas da Copa do Mundo.

Apesar da tentadora oferta, uma figura importante dentro do Real Madrid pode ser decisiva para a transação não acontecer. O técnico Carlo Ancelotti, que está em sua última temporada à beira do gramado, não quer liberar Casemiro para os ingleses por acreditar que brasileiro é imprescindível no elenco, tanto por sua qualidade técnica quanto pela liderança que exerce no vestiário.

Mesmo com os espanhóis tendo gastando 80 milhões de euros (R$ 415 milhões) na contratação do volante Aurélien Tchouaméni, promessa francesa de 22 anos, o As coloca outro jogador da seleção brasileira na mira do Real caso Casemiro realmente saia: trata-se de Bruno Guimarães, ex-Lyon e atualmente no Newcastle, novo rico do futebol inglês.

A contratação de um nome forte para o meio-campo do Manchester United é um pedido expresso do novo comandante da equipe, o holandês Erik ten Hag. Com o regresso do francês Paul Pogba para a Juventus, a diretoria do United tentou a contratação de Frenkie De Jong, do Barcelona, e Adrien Rabiot, também da Juventus, mas não chegaram a um acordo com os atletas em ambos os negócios.

O Manchester United passa por um momento ruim dentro das quatro linhas. Sem conseguir a classificação para a Liga dos Campeões, o time vive a iminente saída de Cristiano Ronaldo, que deseja jogar a competição. De quebra, a equipe perdeu as duas primeiras partidas no Campeonato Inglês.