Manchester United faz dois de pênalti, vence Everton e ocupa o 6º lugar do Campeonato Inglês

O Manchester United quebrou a série de duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês ao derrotar o Everton por 2 a 0, neste sábado, no Old Trafford, pela 28ª rodada. Com isso, firmou-se na sexta colocação, com 47 pontos, começando a sonhar com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Já o Everton começa a se preocupar com o rebaixamento. O time tem apenas 25 pontos e está muito próximo da zona da degola. São 11 jogos sem vencer. A última vez foi em dezembro de 2023, quando bateu o Burnley por 2 a 0, fora de casa.

O personagem do duelo deste sábado foi o argentino Garnacho, que sofreu os dois pênaltis convertidos pelo United. Ele, inclusive, foi o primeiro jogador da história do clube a sofrer duas penalidades numa mesma partida.

O Manchester United começou sufocando o Everton e chegou a ter um pênalti marcado a seu favor após Garnacho sofrer pênalti dentro da área. Aos 11 minutos, Bruno Fernandes mandou à esquerda de Pickford e abriu o marcador. Mesmo à frente, o time da casa continuou criando as melhores oportunidades de gol, enquanto o Everton tentava encaixar uma jogada de contra-ataque para surpreender.

Garnacho continuou sendo o tormento do Everton. O meia estava endiabrado e sofreu um novo pênalti, aos 35 minutos. Desta vez, Rashford foi para a cobrança e chutou no canto direito para superar Pickford e fazer 2 a 0. Em desvantagem, o Everton ameaçou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu levar um melhor resultado para o intervalo.

No segundo tempo, o Manchester United continuou muito superior e ficou muito perto de fazer o terceiro aos 18. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva dentro da área. Lindelöf ainda conseguiu desviar, mas Pickford salvou o Everton.

Com a vitória praticamente assegurada, o United passou a administrar a vantagem e não correu riscos. Na melhor jogada do Everton, aos 31, Dobbin apareceu livre pela esquerda e chutou cruzado. Calvert-Lewin se esticou todo, mas não conseguiu empurrar para o gol.

Em uma última arrancada na partida, o United teria um terceiro pênalti a seu favor, mas a arbitragem pegou impedimento no lance e decretou a vitória do time mandante.

O Manchester United volta a campo no Campeonato Inglês no sábado, às 12h (horário de Brasília), frente ao lanterna Sheffield United, novamente no Old Trafford. No dia seguinte, às 11h, o Everton recebe o Liverpool, no Goodison Park.