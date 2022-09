Esporte Manchester United derrota Leicester e já está em quinto no Campeonato Inglês

Poucos horas após a apresentação oficial de Antony, o Manchester United venceu o Leicester, por 1 a 0, na casa do adversário, nesta quinta-feira, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Casemiro, mais uma vez, entrou no segundo tempo e atuou por trinta minutos.

Com o resultado, o United chegou aos nove pontos, em quinto lugar na classificação, enquanto o Leicester segue na lanterna com apenas um ponto.

O Manchester United teve maior domínio no primeiro tempo, mas faltou agressividade para criar oportunidades de gol. Eriksen, em dois chutes de longe, levou perigo à meta de Danny Ward.

Em uma das poucas jogadas de velocidade que deram certo do ataque do United, Sancho surgiu diante de Ward e mostrou muita tranquilidade e categoria para abrir o placar, aos 23 minutos.

Pressionado pela péssima campanha até agora no campeonato, o Leicester buscou o ataque, mas só conseguiu ameaçar em bolas paradas, cobradas por Maddison.

No segundo tempo, o United assumiu a postura de contra-ataquem, enquanto o Leicester se lançou em busca da igualdade no placar. Para proteger melhor a zaga o técnico Erik ten Hag colocou Casemiro, aos 14 minutos.

Apesar da pressão, o Leicester não tinha poder de penetração e continuou vivendo das bolas paradas com Maddison, que exigiu uma boa defesa de De Gea.

Aos 23 minutos, após pedido da torcida, Ten Hag colocou Cristiano Ronaldo em campo. Mesmo sem estar no melhor da forma física, o veterano português criou duas grandes chances. Primeiro deixou Rashford livre, mas a finalização foi para fora. Depois, quase fez o segundo, ao arriscar um voleio, que passou perto da trave esquerda de Ward.

O Leicester, mesmo aparentemente cansado, continuou na luta e teve duas chances para empatar, mas Maddison e Justin erraram o alvo.