Manchester United aposta em joia holandesa de 23 anos para reforçar o ataque

O Manchester United anunciou, neste domingo, a contratação do atacante Joshua Zirkzee, 23 anos, jovem destaque do Bologna, da Itália, na última temporada. O contrato é válido até junho de 2029, com opção de prorrogação por mais um ano.

Eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Italiano, o holandês anotou 11 gols na competição e ajudou sua equipe a se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões, com a quinta posição na tabela do Nacional.

“Sei o quão emocionante será meu futuro aqui e mal posso esperar para desempenhar o meu papel e ajudar o Manchester United a alcançar o sucesso”, afirmou a joia holandesa, que também já passou por Bayern de Munique, da Alemanha, no qual conquistou seis títulos, Anderlecht (BEL) e Parma (ITA). “Sempre dediquei tudo para vencer e estou pronto para esse próximo desafio, para subir de patamar na minha carreira e conquistar mais troféus”, comentou o atleta.

Zirkzee defendeu a Holanda na Eurocopa e entrou no final das partidas contra Turquia e Inglaterra. Para tirar o jovem do futebol italiano, o United desembolsou 36,5 milhões de libras (cerca de R$ 252 milhões).

“Joshua é um talento excepcional que está pronto para causar impacto no Manchester United”, elogiou Dan Ashworth, diretor esportivo do clube inglês. “Sua habilidade e o desejo de se tornar um jogador de classe mundial significa que ele será um grande reforço ao time que estamos construindo para a próxima temporada.”

Depois de ocupar a modesta oitava colocação no Campeonato Inglês, em uma temporada abaixo do esperado, apesar da conquista da Copa da Inglaterra sobre o rival Manchester City, o United deve ter presença ativa no mercado em busca de reforços. Com a chegada de Zirkzee, o técnico Erik Ten Hag deve ter seu sistema defensivo como prioridade.