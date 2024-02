Esporte Manchester City vira diante do Brentford com hat-trick de Foden e encosta no topo do Inglês

O Manchester City entrou de vez na briga pelo inédito tetracampeonato do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, no complemento da 23ª rodada, superou o Brentford, pedra no sapato da temporada passada na qual perdeu as duas do rival, por 3 a 1, de virada, gols de Phil Foden, para encostar no líder Liverpool.

Com o importante resultado no Gtech Community Stadium, o City chegou aos 49 pontos, superando o Arsenal nos critérios de desempate e somente dois atrás do Liverpool. Por pontos perdidos, o time de Guardiola é o líder, já que tem um jogo a menos, justamente diante do Brentford, no Etihad Stadium. O duelo seria dia 23 de dezembro, mas acabou adiado por causa da disputa do Mundial de clubes.

O Brentford entrou em campo motivado após ganhar as duas do City na temporada passada, por 1 a 0 em seus domínios e por 2 a 1 no Etihad Stadium. Queria repetir a dose para se afastar da proximidade da zona de rebaixamento e até saiu na frente do marcador. Mas como vem sendo marca registrada na temporada, mais uma vez não sustentou uma vantagem no placar e viu o jovem Foden, de 23 anos, fazer a festa.

Com apenas nove minutos, Julian Álvarez bateu colocado buscando o ângulo e não comemorou por causa de grande defesa do goleiro Mark Flekken. Sufocando desde o início, o City jogava no campo ofensivo o tempo todo, mas não conseguiu furar a marcação. E começou a apelar para chutes de longe.

Todo no ataque, o City se desguarneceu na defesa, os zagueiros bobearam no posicionamento e a cobrança de tiro de meta de Mark Flekken caiu nos pés de Maupay, que avançou livre e tocou no canto de Ederson para enorme festa no Gtech Community Stadium aos 20 minutos.

Três minutos depois, a vibração da torcida da casa, que “jogava com o time”, veio em novo lance de Flekken. Haaland saiu frente a frente e bateu cruzado, para nova defesa espetacular, desta vez com o pé direito. O goleiro ainda salvou na bomba de Gvardiol.

De tanto insistir, O City conseguiu superar Flekken nos acréscimos da primeira etapa graças a um erro da defesa do Brentford. Após cruzamento sem destino, Pinnock cortou de cabeça para dentro da área e a bola sobrou para Foden igualar o marcador.

Na volta do segundo tempo, De Bruyne mostrou o motivo de os torcedores lamentarem muito sua ausência por lesão no fim do ano passado. Com habilidade, o belga cruzou na cabeça de Foden, que virou o marcador logo aos 7 minutos. Quinta assistência do meia em três jogos, que ainda tem um gol depois do retorno.

Aos 24 minutos foi a vez de Haaland se redimir do gol perdido na etapa inicial ao dar belo passe para Foden chegar ao hat-trick na partida e deixar o City em boa situação no jogo. Apesar de pressionar, o Brentford não conseguiu vazar Ederson novamente e a festa foi dos tricampeões.