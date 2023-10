Manchester City vence RB Leipzig na Alemanha; PSG é goleado pelo Newcastle

Duas semanas depois de vencer o Estrela Vermelha por 3 a 1 na primeira rodada do Grupo G da Liga dos Campeões, o atual campeão Manchester City repetiu o placar nesta quarta-feira para superar o RB Leipzig, na Red Bull Arena. Com os gols marcados por Foden, Álvarez e Foden, o time comandado por Pep Guardiola chegou aos seis pontos e lidera a chave, seguido pelo próprio Leipzig, com três. Young Boys e Estrela Vermelha empataram por 2 a 2 e estão empatados com um ponto.

O Manchester City foi muito intenso no início do jogo, não à toa chegou a ter 89% de posse de bola nos dez primeiros minutos. O Leipzig teve um momento em que conseguiu respirar por volta dos 20 minutos, quando subiu a marcação e foi mais combativo, porém não foi o suficiente. Logo, o time inglês encontrou o caminho do gol, aos 24 minutos, quando Bernardo Silva rolou para Foden colocar na rede.

Depois de mal chegar à área adversária durante a etapa inicial, o time alemão foi feliz na abertura do segundo tempo e abriu o placar com apenas dois minutos de bola rolando, graças a Openda, que superou Ederson após dividida na defesa. Foi um dos poucos lances em que o goleiro brasileiro foi confrontado, pois o City voltou a dominar a partida até conseguir ficar em vantagem no placar novamente.

Haaland parou em defesa do goleiro Blaswich e Foden acertou uma bola no travessão, antes de Julian Álvarez marcar um golaço. Aos 38 minutos, o atacante argentino recebeu de Doku e bateu bonito de fora da área para acertar o ângulo de Blaswich. Ainda deu tempo para Doku aproveitar contra-ataque e marcar o terceiro para fechar a vitória inglesa.

NEWCASTLE GOLEIA PSG E BARCELONA VENCE PORTO

A quarta-feira também foi de rodada para o Grupo F, marcado por uma goleada por 4 a 1 aplicada pelo Newcastle sobre o Paris Saint-Germain. O jogo teve participação decisiva de jogadores brasileiros e foi o primeiro do time inglês diante de sua torcida na Liga dos Campeões após mais 20 anos.

O zero saiu do placar por causa de uma falha do zagueiro Marquinhos, que saiu jogando errado e entregou a bola para o Newcastle, em lance que terminou com gol de Almirón. Mais tarde, aos 39 minutos, Bruno Guimarães dando o passe para Burn marcar

o segundo gol inglês. No segundo tempo, Longstaff marcou o terceiro e Hernandez diminuiu para o PSG, antes de Schar decretar o 4 a 1 nos acréscimos.

Agora, o Newcastle lidera o grupo, com quatro pontos contra três dos parisienses. O Milan é o terceiro, com dois, e o Borussia Dortmund é o quarto, com um. O time alemão e a equipe italiana empataram sem gols, também nesta quarta.

Pelo Grupo H, o Barcelona venceu o Porto por 1 a 0, em Portugal, com um gol marcado por Ferran Torres, e se isolou na liderança, com seis pontos. O Porto é o segundo, com três. No outro duelo da chave, o Shakhtar Donetsk venceu o Real Antuérpia por 3 a 2. Mais cedo, na disputa do Grupo E, o Atlético de Madrid venceu o Feynoord por 3 a 2 e a Lazio bateu o Celtic por 2 a 1