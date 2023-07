Esporte Manchester City vence Bayern em amistoso com gols de jovens no Japão

O Manchester City venceu o Bayern de Munique por 2 a 1, nesta quarta-feira, em amistoso realizado no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio. Como de costume em partidas desse tipo, os treinadores trocaram todo o time de um tempo para o outro, o que deu oportunidade para jovens talentos de ambos os lados. McAtee, de 20 anos, marcou para a equipe inglesa, e Mathys Tel, de 18 anos, balançou a rede para o lado alemão. O outro gol do City foi marcado por Laporte.

O Bayern foi para o jogo sem o lateral-esquerdo Raphael Guerrero e o zagueiro Kim Min-Jae, reforços que contratou na atual janela de transferências. Já o meio-campista austríaco Laimer, outro recém-contratado, foi a campo como titular. O City, ainda sem muita movimentação no mercado, começou o jogo com o volante Kovacic, comprado junto ao Chelsea, entre os 11 iniciais.

Os dois times se reencontraram três meses depois de decidirem as quartas de final da Liga dos Campeões, em abril. O time comandado por Pep Guardiola venceu o primeiro jogo por 3 a 0, em Manchester, e arrancou um empate por 1 a 1 em Munique. Depois disso, desbancou o Real Madrid na semifinal e a Inter de Milão na grande decisão para vencer o torneio europeu pela primeira vez em sua história.

Nesta quarta-feira, McAtee abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, e a rede só voltou a balançar na reta final da segunda etapa. Mathys Tel empatou aos 36, mas Laporte marcou o gol da vitória britânica, com assistência de Foden, aos 41.

MANÉ PODE IR PARA A ARÁBIA SAUDITA

O astro senegalês Sadio Mané esteve em campo pelo Bayern de Munique durante o amistoso com o City, mas sua permanência no clube ainda é incerta. Em entrevista à agência de notícia alemã DPA, o presidente do Bayern de Munique, Hebert Hainer, confirmou as informações de que há uma tentativa do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, para contratar o atacante.

“O Bayern foi informado sobre isso. Mas, por enquanto, são conversas iniciais “, disse Hainer, que está acompanhando o grupo bávaro na turnê de pré-temporada pela Ásia. O time fará mais um duelo no Japão, contra o Kawasaki Frontale, antes de partir para Cingapura, onde enfrenta o Liverpool.

O interesse dos sauditas em Mané foi noticiado pelo jornal alemão Bild, que disse que empresários do jogador se encontraram com representantes do Al Nassr. O senegalês ainda tem dois anos de contrato com o Bayern e mal exibiu seu futebol com a camisa do clube, após ser contratado junto ao Liverpool no ano passado, pois sofreu uma lesão grave que o tirou da Copa do Mundo. Ele tem 12 gols em 38 jogos, mas apenas um foi marcado após o problema.