Manchester City supera United nos pênaltis, encerra jejum e conquista a Supercopa da Inglaterra

Depois de amargar três derrotas seguidas na Supercopa da Inglaterra, o Manchester City derrotou o rival Manchester United no estádio de Wembley, em Londres, neste sábado, e conquistou a taça pela sétima vez – a última havia sido levantada em 2019.

O primeiro título do City, atual campeão inglês, na temporada, veio com o triunfo por 7 a 6, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Apesar da derrota, o Manchester United, que havia derrotado o rival para conquistar a Copa da Inglaterra, continua como o maior vencedor da competição: 21 vezes.

Com desfalques importantes, como Rodri, do lado do City, e Hojlund, do United, as duas equipes entraram em campo em ritmo lento, abusando dos toques de lado, mas sem impor velocidade. A equipe do técnico Pep Guardiola tomou o controle da partida e buscava o gol com mais efetividade, pressionando a saída de bola do rival, enquanto o United se fechava no campo de defesa a fim de surpreender nos contragolpes.

Apesar de rondar a área do time de Ten Hag, o conjunto celeste não encontrava espaços para finalizar. Assim, a primeira boa oportunidade foi criada apenas aos 21 minutos, quando Oscar Bobb invadiu a área pela direita e bateu por cima da meta de Onana. Dois minutos depois, a defesa do time vermelho falhou na saída, Bobb roubou a bola e acionou McAtee, que finalizou com um tiro cruzado na área, acertando a trave direita do goleiro camaronês.

O Manchester United equilibrou as ações e respondeu aos 30 minutos. Após boa triangulação de Casemiro, Bruno Fernandes e Diallo, o jovem marfinense ficou em frente a Ederson, mas, em vez de finalizar a gol, errou o passe para Mount, desperdiçando boa oportunidade. Aos 35, Casemiro rolou para Rashford, na esquerda da área, mas o tiro colocado saiu pela linha de fundo.

Na etapa final, o jogo ficou mais aberto e movimentado. Logo aos 8 minutos, Bruno Fernandes recebeu um lançamento do meio de campo e, de fora da área, anotou um golaço encobrindo Ederson, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento. Diferentemente da metade inicial, o United tomava a iniciativa e partia para cima.

Apesar do bom momento de sua equipe, de uma só vez, o técnico Erik ten Hag promoveu quatro mudanças, sacando Maguire, Mainoo, Mount e Diallo para as entradas de Collyer, Garnacho, McTominay e Pellistri. Guardiola, por sua vez, acionou os brasileiros Matheus Nunes e Savinho, única contratação do Manchester City para a temporada, nas vagas de O’Reilly e Doku.

Após as trocas, o City recuperou o ímpeto ofensivo e voltou a frequentar seu campo ofensivo, deixando espaços atrás. Aos 29 minutos, do campo de defesa, Bruno Fernandes lançou Garnacho na direita, iniciando um contra-ataque. O camisa 17 rolou para o meio da área, onde Rashford finalizou na trave direita de Ederson.

Aos 36 minutos, em novo contra-ataque, Pellistri roubou a bola no campo defensivo e acionou Bruno Fernandes no meio de campo. O português rolou para Garnacho na direita. O jovem argentino invadiu a área e tocou no canto esquerdo de Ederson para abrir o placar.

Atrás no marcador, o City partiu para o ataque nos minutos finais da partida. Aos 43, Bobb foi à linha de fundo, na direita, e cruzou a bola para o meio da área. Bernardo Silva, que havia acabado de entrar, ganhou de Pellistri pelo alto e cabeceou sem chances para Onana, igualando o placar.

Com o empate por 1 a 1 no tempo normal, assim como havia ocorrido em 2023, a definição da Supercopa foi para as penalidades. Nas cobranças alternadas, Evans isolou sua cobrança por cima da meta de Ederson e Akanji fechou a vitória do Manchester City por 7 a 6. Antes, De Bruyne, Haaland, Savinho, Ederson, Matheus Nunes e Rúben Dias tinham convertido suas cobranças, enquanto Bernardo Silva errou. Do lado do United, Bruno Fernandes, Dalot, Garnacho, Casemiro, McTominay e Lisandro Martínez marcaram e Sancho desperdiçou.

Essa foi a 18ª conquista do técnico Pep Guardiola, que não tem sua permanência confirmada no clube após o término da temporada, à frente do City.