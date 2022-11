Manchester City supera expulsão, vence Fulham nos acréscimos e lidera Inglês

O Campeonato Inglês tem um novo líder, ao menos provisoriamente. Com gol no último minuto, o Manchester City venceu o Fulham por 2 a 1 neste sábado, no Etihad Stadium, e ultrapassou o Arsenal na tabela. O time de Pep Guardiola atuou com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo e, após sofrer o empate de Andreas Pereira, encontrou o gol da vitória aos 50 minutos da etapa final, em cobrança de pênalti de Erling Haaland.

Com o sofrido triunfo, o Manchester chega a 32 pontos, um a mais que o Arsenal, que entra em campo neste domingo e pode recuperar a primeira colocação. O Fulham fica na oitava colocação, com 14 pontos.

O primeiro tempo teve momentos distintos. O Manchester City dominou o começo de jogo e conseguiu abrir o placar aos 16 minutos com o argentino Julián Alvarez, que recebeu de Gundogan na área e finalizou firme sem chances para o goleiro. O time de Guardiola ainda teve chance de ampliar.

O time da casa perdeu o controle do jogo na metade final do primeiro tempo, quando João Cancelo cometeu pênalti no momento que era o último homem na defesa do Manchester City. O lateral português recebeu cartão vermelho direto. Andreas Pereira foi para a cobrança, deslocou Ederson e empatou o confronto aos 28 minutos.

Mesmo com um jogador a menos, o Manchester City deu trabalho para o Fulham no segundo tempo. Vindo do banco, o artilheiro Haaland recebeu de De Bruyne e chegou a marcar o que seria seu 18º gol, que acabou anulado por impedimento após revisão do VAR.

A sofrida vitória do clube de Manchester veio por causa de um pênalti sofrido por De Bruyne já nos acréscimos. Aos 50 minutos, Haaland foi para a cobrança e conseguiu vencer o goleiro, que acertou o canto, mas não fez a defesa. O norueguês chegou ao 18º gol e sacramentou a vitória por 2 a 1.

OUTROS JOGOS

Em outro jogo com expulsão e muita emoção, o Brighton & Hove Albion venceu o Wolverhampton por 3 a 2 fora de casa. O Brighton chega a 21 pontos e encosta na sexta posição da tabela. Já o Wolverhampton, que anunciou o técnico Julen Lopetegui neste sábado, é o penúltimo colocado, com 10 pontos.

O Leeds United recebeu o Bournemouth e conseguiu uma surpreendente vitória por 4 a 3. Após sair na frente aos três minutos de jogo, o Leeds sofreu a virada para 3 a 1, mas o time da casa reagiu no segundo tempo e voltou a ficar na frente do placar após marcar outros três gols. O Leeds é o 12º, com 15 pontos, e o Bournemouth está em 15º, com 13 pontos.

Com gol contra nos acréscimos, o Nottingham buscou o empate por 2 a 2 jogando em casa contra o Brentford. O Nottingham tem 10 pontos e ocupa a lanterna da competição, enquanto o Brentford fica em 10º, com 16.