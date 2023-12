Esporte Manchester City perde do Aston Villa, cai na tabela do Inglês e acumula 4º tropeço seguido

Vivendo situação incomum no Campeonato Inglês, o atual tricampeão Manchester City voltou a tropeçar nesta quarta-feira. O time de Pep Guardiola foi batido pelo Aston Villa por 1 a 0, fora de casa, acumulando a quarta partida consecutiva sem vitória na competição. De quebra, foi derrubado pelo próprio Villa para o quarto lugar da tabela.

O resultado fez o City ficar mais distante do líder Arsenal, com 36 pontos, e do vice-líder Liverpool, com 34. Ambos venceram nesta rodada de meio de semana. Os dois clubes agora são acompanhados de perto pelo Aston Villa, novo terceiro colocado, com 32. O City tem 30.

O atual campeão inglês e da Liga dos Campeões entrou em campo com os desfalques de Rodri, Grealish e Jeremy Doku, além de Kevin de Bruyne, lesionado desde o início da temporada. Haaland e Foden foram titulares, mas apresentaram performance apagada na cidade de Birmingham.

Superior ao longo dos 90 minutos, o Aston Villa dominou o meio-campo, controlou as ações e foi o protagonista dos principais lances da partida. No segundo tempo, impôs pressão e fez o City sofrer na defesa, algo incomum na trajetória recente da equipe comandada por Guardiola.

O gol da vitória dos anfitriões veio aos 28 minutos do segundo tempo, após forte pressão. Bailey finalizou de fora da área e contou com um desvio no pé do zagueiro Ruben Dias para vencer o goleiro Ederson.

Na sequência, Douglas Luiz desperdiçou grande chance para ampliar o placar. E parou na grande defesa do goleiro brasileiro do City. O meio-campista brasileiro ainda teve outra oportunidade para ampliar aos 40 minutos, quando carimbou a trave.

Mais cedo, o Liverpool sofreu mais do que o esperado, mas venceu o lanterna Sheffield United por 2 a 0, fora de casa. O primeiro gol da partida foi marcado aos 37 minutos do primeiro tempo. Alex Arnold cobrou escanteio na área e o zagueiro Van Dijk completou, de pé direito, para as redes.

Ao longo dos 90 minutos, o último colocado da tabela chegou com perigo no ataque, mas parou nas boas defesas do goleiro Kelleher, que substituiu o brasileiro Alisson, que ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. No decorrer da etapa final, o Liverpool precisou suar para conter a pressão dos anfitriões.

E, nos acréscimos, chegou ao segundo gol para assegurar mais três pontos na tabela. Darwin Núñez roubou a bola na intermediária e acionou Szoboszlai, que encheu o pé dentro da área para anotar o gol da vitória, aos 49 minutos do segundo tempo. Apesar do triunfo, o técnico Jürgen Klopp deixou o jogo preocupado com Mac Allister. O volante argentino deixou o gramado mais cedo lesionado.

Na sequência da rodada, o Manchester United fez a lição de casa contra o Chelsea e venceu por 2 a 1, ampliando a crise do rival londrino. McTominay teve dia de artilheiro e marcou os dois gols dos anfitriões, no Old Trafford. Bruno Fernandes desperdiçou cobrança de pênalti aos 9 minutos de jogo, quando a partida ainda estava sem gols.

Palmer foi o autor do gol do Chelsea, no fim do primeiro tempo, empatando o duelo. A vitória deve acalmar o clima no United, alvo de especulações por parte da imprensa britânica ao longo da semana, principalmente em relação ao futuro do técnico Erik Ten Hag. O time de Manchester chegou aos 27 pontos e subiu para o sexto lugar. O Chelsea é apenas o 10º, com 19.

Entre os demais resultados do dia, o Brighton se aproximou dos primeiros colocados ao vencer o Brentford por 2 a 1, com gols de Gross e Hinshelwood, em casa. Os anfitriões chegaram aos 25 pontos e figuram no sétimo lugar da tabela. O Brentford é o 11º, com 19 pontos.

Já o Fulham aplicou 5 a 0 no Nottingham Forest em casa e chegou aos 18 pontos, no 12º posto, enquanto o Bournemouth alcançou o 15º lugar (16 pontos) ao superar o Crystal Palace por 2 a 0, fora de casa.