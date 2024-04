Manchester City goleia Crystal Palace e coloca pressão em Liverpool e Arsenal

Após um susto inicial, o Manchester City se impôs, virou e goleou o Crystal Palace por 4 a 2 neste sábado pelo Campeonato Inglês. O resultado coloca pressão em cima de Liverpool e Arsenal na acirrada disputa pelo título da temporada. Líder, o Liverpool tem 70 pontos e neste domingo faz o clássico com Manchester United no Old Trafford. O time de Guardiola também chegou aos 70 pontos, mas além de uma partida a mais tem um saldo de gols pior. O Arsenal acumula 68 pontos e joga neste sábado com o Brighton.

Além do Campeonato Inglês, o Manchester City precisa dividir sua atenção com as disputas da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra. Na terça-feira, o time inicia o mata-mata das quartas de final contra o maior vencedor do principal interclubes do continente, o Real Madrid, na Espanha. No dia 20 de abril, enfrenta o Chelsea na semifinal da Copa. Na temporada passada, o time de Manchester conquistou a tríplice coroa e tenta repetir o feito agora.

Com o pesado calendário, Guardiola tem mexido bastante na equipe. O meia Kevin de Bruyne e o atacante Haaland, que haviam sido poupados no meio da semana contra o Aston Villa, jogaram contra o Crystal Palace. Akanji, Doku, Bernardo Silva e Phil Foden que estiveram em campo na goleada por 4 a 1 sobre o Aston Villa ficaram no banco neste sábado.

O jogo contra o 14º colocado, que vinha de uma sequência de quatro jogos sem vitória, começou mal para o Manchester City. Logo aos 3 minutos de jogo, Jean-Phillippe Mateta aproveitou contra-ataque e marcou para o Crystal Palace. O empate veio ainda no primeiro tempo, com um golaço de Kevin De Bruyne. De perna direita, ele acertou um belo chute da entrada da área. A bola foi para o ângulo esquerdo do goleiro Henderson.

No segundo tempo, o Manchester City conseguiu a virada logo aos 5 minutos. Da esquerda, Grealish consegue cruzamento para a área do Crystal Palace. Rico Lewis tem tempo para dominar antes de finalizar. Grealish também participou do terceiro gol. Ele encontrou De Bruyne avançando pela esquerda. O belga conseguiu o cruzamento e Haaland tocou para o gol. Foi o 19º gol do atacante norueguês, artilheiro do Inglês.

No quarto gol do City, Grealish recebeu passe de De Bruyne, avançou e tocou para a área. Rodri só ajeitou e De Bruyne invadiu a área e chutou de perna esquerda. O Crystal Palace ainda descontou com Edouard no fim do jogo, mas o resultado já estava definido.

Na próxima rodada, o Manchester City recebe o Luton Town, que está na zona de rebaixamento, no sábado. O Crystal Palace visita o líder Liverpool no domingo.